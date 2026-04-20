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La Gala Solidaria en Arroyo de la Luz contará con actuaciones de 'La Reina', Lorena del Campo y un tributo a Manolo Escobar

El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz acoge la presentación de una Gala Solidaria organizada a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, que se celebrará el 1 de mayo con un variado programa artístico.

La gala solidaria se presentó, recientemente, en un acto en el ayuntamiento arroyano.

La gala solidaria se presentó, recientemente, en un acto en el ayuntamiento arroyano. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El salón de plenos del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz acogió el pasado 20 de marzo la presentación oficial de la Gala Solidaria, un evento benéfico organizado a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Dicha gala contará con un variado programa artístico, con el espectáculo ‘La Reina’; con la destacada actuación de Lorena del Campo junto a Mariachi Sur, así como un emotivo tributo al reconocido cantante Manolo Escobar, a cargo de Víctor Manuel Holgado.

Las entradas son no numeradas y pueden adquirirse en: Bar Deportivo, Multitienda El Santo, Multitienda La Encina y Dulcería Marisa, siendo el precio del donativo de 7 euros, destinando al completo la recaudación a AECC.

En la presentación estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Carlos Caro; el presidente provincial de la AECC, Pedro Pastor; el presidente local de la AECC, Eduardo Mesa; el patrocinador Juan Bermejo; y el organizador del evento, Pablo Talavera.

El espectáculo cuenta con el patrocinio de Comaem S.A. y Mahou San Miguel, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

Desde la organización se anima a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria que une cultura y compromiso social, con el objetivo de seguir avanzando en la investigación y apoyo a personas afectadas por el cáncer.

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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una asociación sin ánimo de lucro integrada por pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales relacionados con la oncología, que desarrolla su actividad en España. La gala se celebrará el viernes 1 de mayo a las 19.00 horas en el Cine Teatro Municipal.

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