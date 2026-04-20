La Gala Solidaria en Arroyo de la Luz contará con actuaciones de 'La Reina', Lorena del Campo y un tributo a Manolo Escobar

El salón de plenos del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz acogió el pasado 20 de marzo la presentación oficial de la Gala Solidaria, un evento benéfico organizado a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Dicha gala contará con un variado programa artístico, con el espectáculo ‘La Reina’; con la destacada actuación de Lorena del Campo junto a Mariachi Sur, así como un emotivo tributo al reconocido cantante Manolo Escobar, a cargo de Víctor Manuel Holgado.

Las entradas son no numeradas y pueden adquirirse en: Bar Deportivo, Multitienda El Santo, Multitienda La Encina y Dulcería Marisa, siendo el precio del donativo de 7 euros, destinando al completo la recaudación a AECC.

En la presentación estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Carlos Caro; el presidente provincial de la AECC, Pedro Pastor; el presidente local de la AECC, Eduardo Mesa; el patrocinador Juan Bermejo; y el organizador del evento, Pablo Talavera.

El espectáculo cuenta con el patrocinio de Comaem S.A. y Mahou San Miguel, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

Desde la organización se anima a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria que une cultura y compromiso social, con el objetivo de seguir avanzando en la investigación y apoyo a personas afectadas por el cáncer.

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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una asociación sin ánimo de lucro integrada por pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales relacionados con la oncología, que desarrolla su actividad en España. La gala se celebrará el viernes 1 de mayo a las 19.00 horas en el Cine Teatro Municipal.