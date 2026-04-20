El 'Canchal de los Ojos': un tesoro arqueológico en Alcántara que revela siglos de historia

El municipio cacereño de Alcántara es ampliamente conocido por monumentos como su emblemático puente romano, una de las obras de ingeniería más representativas de la Hispania romana y símbolo indiscutible del paisaje local. Sin embargo, más allá de este icono, el entorno alberga otros vestigios históricos de gran valor, entre los que destaca el yacimiento arqueológico de la Peña Buraca, también conocido como el Canchal de los Ojos.

Este enclave se sitúa en las proximidades de Piedras Albas, el municipio más pequeño de la provincia de Cáceres, con apenas 4,54 kilómetros cuadrados. Aunque geográficamente cercano a esta localidad, el yacimiento pertenece en su mayor parte al término municipal de Alcántara, debido a la singular configuración territorial de la zona. Para acceder a la Peña Buraca, es necesario partir desde el núcleo urbano de Piedras Albas y recorrer aproximadamente un kilómetro hacia el norte.

Un enclave arqueológico de gran extensión

El yacimiento ocupa alrededor de cuatro hectáreas y reúne un conjunto de elementos arqueológicos de gran interés, entre los que se incluyen una necrópolis, varios lagares excavados en la roca y la propia peña que da nombre al lugar. Los estudios realizados hasta el momento sitúan su ocupación en época tardorromana y altomedieval, aunque futuras investigaciones podrían precisar con mayor exactitud su origen.

En reconocimiento a su valor patrimonial, la Junta de Extremadura declaró en 2018 este enclave como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica, una medida que busca garantizar su protección y facilitar nuevas investigaciones.

La singularidad de los "ojos" de la roca

La Peña Buraca recibe su denominación por la presencia de dos grandes cavidades excavadas en la roca, conocidas como los "ojos". El denominado "ojo derecho", de mayor tamaño, presenta marcas evidentes del uso de herramientas y un rebaje en su base que habría facilitado el acceso, posiblemente como hornacina o espacio de almacenamiento.

El "ojo izquierdo", de menor tamaño, comparte características similares, lo que refuerza la hipótesis de un uso constructivo. Además, sobre estas cavidades se aprecian evidencias de una cubierta a dos aguas, con canaletas y huecos destinados a estructuras de soporte, lo que indica la existencia de edificaciones asociadas.

Estas intervenciones sucesivas en la roca sugieren que el enclave fue adaptándose a distintos usos a lo largo del tiempo, lo que refuerza su complejidad arqueológica.

Durante años, la Peña Buraca fue interpretada como un posible santuario prehistórico, aunque investigaciones más recientes apuntan a que se trata de un conjunto arqueológico más amplio, con evidencias de actividad humana continuada.

El origen del asentamiento se sitúa en el Bajo Imperio romano, como indican algunos hallazgos junto con las tumbas más antiguas, caracterizadas por su profundidad y por la presencia de canalillos para evacuar el agua. Posteriormente, el lugar continuó ocupado en época altomedieval y medieval, como muestran las diferencias tipológicas en las sepulturas.

Algunos estudios plantean que podría tratarse de un eremitorio del siglo VIII, aunque esta hipótesis aún requiere confirmación arqueológica.

De santuario prehistórico a asentamiento histórico

En el entorno de la Peña Buraca se conservan tres lagares rupestres, destinados a la producción de vino o aceite, con plataformas de prensado y cubetas de recogida. También se han identificado decenas de tumbas excavadas en la roca, con tipologías diversas que incluyen formas antropomorfas, infantiles y duplicadas.

A ello se suman evidencias de extracción de granito, con marcas de corte y elaboración de piezas circulares, así como restos cerámicos que abarcan desde época romana hasta periodos más recientes. Todo este conjunto confirma la importancia del enclave como espacio de actividad económica, funeraria y posiblemente religiosa a lo largo de los siglos.

Más allá de la Peña Buraca, Alcántara cuenta con un patrimonio monumental de gran relevancia. Destaca, además del puente romano sobre el río Tajo, construido en el siglo II d.C. bajo el emperador Trajano; el Conventual de San Benito, sede histórica de la Orden de Alcántara y uno de los principales ejemplos de arquitectura religiosa renacentista en Extremadura.

También sobresalen la Iglesia de Santa María de Almocóvar, de origen medieval, y la Iglesia de San Pedro de Alcántara, así como diversas construcciones civiles y militares que reflejan la importancia estratégica del municipio a lo largo de la historia.

Un enclave por descubrir

La Peña Buraca se presenta así como uno de los tesoros menos conocidos del patrimonio cacereño, un espacio donde la historia, la arqueología y el paisaje se entrelazan para ofrecer una visión completa de la evolución del territorio.

Su puesta en valor, junto al resto de monumentos de Alcántara, refuerza el potencial cultural y turístico de la zona, consolidando a este municipio como uno de los enclaves históricos más relevantes de Extremadura.