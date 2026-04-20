Casatejada acogerá este año el Festival Internacional de Circo Contemporáneo Nosolocirco en su 15 aniversario

El municipio cacereño de Casatejada será este año uno de los escenarios del Festival Internacional de Circo Contemporáneo de Extremadura Nosolocirco, una cita plenamente consolidada en la región y que este año alcanza sus 15 años de trayectoria. La programación prevista incluye dos espectáculos en la Plaza de España: el primero, 'May Day', de la Compañía Circocido, y el segundo, 'Cualquier verdura', de la Compañía Chimichurri.

Un festival que acerca el circo al medio rural

El festival Nosolocirco, organizado por Asaco Producciones, nació en 2013 con el objetivo de acercar el circo contemporáneo a la ciudadanía y descentralizar la oferta cultural. Con sede principal en Navalmoral de la Mata, ha ido ampliando su presencia a numerosos municipios de la provincia, convirtiendo plazas y espacios públicos en escenarios abiertos.

Desde la propia organización se ha destacado en distintas ediciones su papel como plataforma para visibilizar tanto a compañías emergentes como consolidadas del panorama nacional e internacional. Además, el festival se ha consolidado como una herramienta de dinamización cultural en el entorno rural, permitiendo que localidades como Casatejada accedan a propuestas escénicas de primer nivel.

Una cita que combina humor y reflexión

La primera de las citas llegará el 25 de abril a las 20:00 horas con 'May Day', un espectáculo que combina circo, humor y reflexión sobre el propio proceso creativo. La compañía, fundada en 2007 y formada por Marta Amezcua y Óscar Alba, cuenta con una amplia trayectoria en festivales y circuitos escénicos.

Su propuesta se caracteriza por la mezcla de disciplinas como los malabares, el clown, la magia o la música, construyendo espectáculos accesibles para todos los públicos. En el caso de 'May Day', el montaje apuesta por un lenguaje cercano y dinámico en el que el humor y la destreza técnica se combinan para ofrecer una experiencia participativa.

La segunda cita tendrá lugar el 11 de julio a las 22:00 horas con 'Cualquier verdura', de la Compañía Chimichurri, una compañía hispanoargentina creada en el año 2000 y especializada en espectáculos de calle.

Este montaje gira en torno al concepto del equilibrio y el desequilibrio, tanto físico como emocional, a través de un personaje que mezcla acrobacia, malabares y humor. La propuesta destaca por su carácter visual y su capacidad para conectar con el público mediante situaciones inesperadas y un estilo desenfadado.

Chimichurri ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales, consolidándose como una de las compañías de referencia en el ámbito del circo contemporáneo de calle.

Cultura accesible y participación

Uno de los rasgos más característicos de Nosolocirco es su apuesta por el espacio público como escenario. Las plazas se convierten en lugares de encuentro donde el público no solo asiste, sino que participa activamente en el espectáculo.

Este modelo cultural ha demostrado ser especialmente eficaz en el medio rural, donde iniciativas de este tipo contribuyen a reforzar la vida comunitaria, atraer visitantes y diversificar la oferta cultural. Estudios sobre políticas culturales impulsadas por instituciones europeas y nacionales coinciden en señalar que la cultura en espacios abiertos favorece la cohesión social y mejora la calidad de vida en los territorios.

Una apuesta por la cultura en los pueblos

Con estas dos propuestas, Casatejada se integra de nuevo en una programación que recorre distintos municipios de la provincia, consolidando un modelo cultural que apuesta por la cercanía y la accesibilidad.

El paso de Nosolocirco por la localidad supone una oportunidad para disfrutar de espectáculos de calidad en un entorno cotidiano, reforzando la idea de que la cultura puede y debe llegar a todos los rincones. Una fórmula que, tras quince años de trayectoria, continúa creciendo y situando al circo contemporáneo como una de las disciplinas más vivas y participativas del panorama cultural extremeño.