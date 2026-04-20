El curso de entomología en Montánchez, una oportunidad para conocer el impacto del cambio climático en los insectos y la biodiversidad

El Centro de Investigación y Educación Ambiental La Fontanita, en Montánchez, ha impulsado un curso de iniciación a la entomología, una propuesta formativa dirigida a personas interesadas en conocer el mundo de los insectos y su importancia en los ecosistemas.

La actividad, organizada por Adenex con el apoyo de la Junta de Extremadura y la Unión Europea a través de fondos FEDER, contará con la participación del divulgador Jesús Moreno. Él es técnico forestal especializado en artrópodos e insectos, que además de formar parte del proyecto Viendo Verde, desarrolla su labor en diferentes plataformas y redes sociales.

Una puerta de entrada al estudio de los insectos

La entomología es la rama de la zoología dedicada al estudio de los insectos, un grupo animal que constituye la mayor parte de la biodiversidad terrestre, con más de un millón de especies descritas. Su estudio resulta fundamental para comprender el funcionamiento de los ecosistemas y la interacción entre las distintas formas de vida.

Desde organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se establece que los insectos desempeñan funciones esenciales, como la polinización de cultivos, la descomposición de materia orgánica o el control natural de plagas. De hecho, se estima que alrededor del 75 por ciento de los cultivos alimentarios dependen, en mayor o menor medida, de la polinización realizada por insectos.

Además, los insectos actúan como bioindicadores, es decir, permiten evaluar el estado de salud de los ecosistemas, ya que muchas especies son sensibles a cambios en el medio ambiente. Su estudio es clave, por tanto, en la investigación sobre el impacto del cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Formación y sensibilización ambiental

El curso que se celebrará en La Fontanita tiene como objetivo acercar estos conocimientos a la ciudadanía desde una perspectiva práctica y divulgativa. A lo largo de la jornada, los participantes podrán conocer la diversidad de insectos presentes en el entorno, sus características y su papel en la naturaleza, en una experiencia educativa donde los participantes conocerán de primera mano cómo los insectos influyen en el medio natural.

Adenex, entidad organizadora de la actividad, cuenta con una amplia trayectoria en la defensa del medio ambiente en Extremadura, desarrollando programas de educación ambiental y conservación desde hace décadas. Su labor se centra en sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar los recursos naturales y promover un desarrollo sostenible.

Una oportunidad en plena naturaleza

El enclave de La Fontanita, situado en un entorno de gran valor ecológico, ofrece el marco idóneo para este tipo de actividades. La combinación de formación teórica y observación directa permitirá a los asistentes iniciarse en una disciplina científica con gran relevancia en la actualidad.

La actividad, que tendrá lugar, este 25 de abril, se desarrollará en horario de mañana, de 9:30 a 14:00 horas. El curso, con plazas limitadas, está abierto a la participación mediante inscripción previa. La organización ha recordado que la comida no está incluida, por lo que cada participante deberá llevar su propio almuerzo para completar la jornada en este entorno natural.

Con iniciativas como esta, Montánchez refuerza su papel como punto de referencia para la educación ambiental en la provincia, al tiempo que contribuye a divulgar el conocimiento científico y a fomentar el respeto por la biodiversidad.

El curso se presenta así como una oportunidad para descubrir un mundo tan cercano como desconocido, en el que los insectos, a menudo invisibles, desempeñan un papel imprescindible para el equilibrio de la vida en el planeta.