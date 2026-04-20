La devoción a la Virgen de la Luz vuelve a unir a Malpartida de Plasencia en una celebración multitudinaria

El municipio de la provincia de Cáceres de Malpartida de Plasencia ha vuelto a volcarse con la Virgen de la Luz en los días grandes de sus fiestas patronales, que han reunido a un gran número de vecinos, visitantes, jóvenes y familias en una de las celebraciones más señaladas del calendario local.

Devoción y ambiente en torno a la patrona

La celebración ha dejado durante todo el fin de semana una imagen de gran participación en Malpartida de Plasencia, donde la devoción a la Virgen de la Luz ha vuelto a ocupar el centro de la vida del municipio. Los actos religiosos, el convite popular y la programación festiva han marcado unas jornadas en las que el pueblo ha mostrado, un año más, su fuerte vínculo con su patrona.

Los mayordomos de este año han sido Sandra Martín y sus hijos, Juan Sanz y Mateo García. Ella llevaba "15 años apuntada" y este ha sido por fin el año en el que ha asumido esa responsabilidad, que se ha prolongado desde el final de las fiestas anteriores hasta la conclusión de las actuales. Durante ese tiempo, los mayordomos representan a la Virgen en los distintos actos vinculados a la imagen.

Sandra Martín y sus hijos, mayordomos de la Virgen de la Luz de Malpartida de Plasencia. / CEDIDA

Una función muy ligada a la fiesta

Entre sus funciones, ha estado también la preparación de algunos de los elementos más tradicionales de la celebración. Por ejemplo, para el convite posterior a la misa mayor, han elaborado una gran cantidad de dulces, unas mil rosas y mil orejones, que después han pasado por miel para repartirlos entre chinatos y visitantes. También han asumido la organización de las flores para la Virgen, entre otros aspectos.

Ese trabajo previo ha sostenido una de las citas más esperadas del programa, en una fiesta que no solo se vive en los templos y en las procesiones, sino también en la calle y en la convivencia compartida por todo el pueblo.

Del rosario a la misa mayor

La patrona ha permanecido estos días en la iglesia de San Juan Bautista, después de ser trasladada en procesión desde su ermita el sábado 11 de abril. Entonces, se tuvo que suspender por la alerta climatológica la romería habitual, cuando los "caballistas" suelen recoger el pendón y trasladarlo hasta la ermita para celebrar allí una misa de campaña y una jornada festiva.

No obstante, ya en la iglesia, durante toda la semana se han celebrado las novenas dedicadas a distintos colectivos.

Por lo que respecta a este fin de semana, ha tenido su momento central con el rosario del sábado por las calles del pueblo desde primera hora de la mañana y, ya este domingo, con la misa mayor y el posterior convite en la plaza. A ello se ha sumado la bajada de la Virgen de nuevo a la ermita en procesión por la tarde, uno de los momentos más simbólicos de la fiesta.

Un pueblo volcado en la procesión

Durante ese recorrido, la mayordoma ha elegido a ocho mujeres, "normalmente amigas o familiares", para portar la imagen en algunos de los puntos más importantes, en un gesto que en la localidad se vive como un honor. A lo largo del trayecto, además, otras personas se han ido incorporando para llevar a la Virgen durante distintos tramos, especialmente los vecinos de cada calle por la que pasa la procesión.

La celebración ha vuelto a poner de manifiesto la profunda devoción que existe en Malpartida de Plasencia hacia la Virgen de la Luz. De hecho, existe una asociación en el pueblo dedicada a ella. Esa veneración se mantiene durante todo el año, con visitas constantes a la ermita, y se expresa también en el himno y en los cantos populares dedicados a la Virgen, que han acompañado estos días algunos de los actos.

Música, jóvenes y novedades

Junto a la vertiente religiosa, las fiestas han incluido propuestas pensadas para distintos públicos. El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia ha reforzado la programación musical y lúdica, con charanga por bares y calles, actividades juveniles y citas en el espacio multiusos del parque municipal, donde se han desarrollado atracciones infantiles, tren turístico y actuaciones musicales para los más jóvenes, que han atraído a jóvenes no solo del municipio, sino también de Plasencia y otros del entorno.

También han participado la Coral Polifónica Julio Terrón en la misa mayor y el grupo de folclore extremeño Chispa durante el convite en la plaza, completando así una programación en la que han convivido tradición, música y ambiente popular.

Entre las novedades de este año ha figurado la decoración de balcones y la puesta en marcha de perfiles en Instagram y Facebook para facilitar que los más jóvenes compartieran la fiesta en redes sociales. También ha tenido lugar el quinto encuentro solidario de cortadores de jamón, el sábado, a beneficio de la asociación Virgen de la luz.

Uno de los días grandes del año

La afluencia registrada durante el fin de semana ha confirmado que la fiesta de la Virgen de la Luz sigue siendo una de las grandes citas colectivas de Malpartida de Plasencia. El propio ayuntamiento mantiene este lunes como fiesta local por la relevancia que tiene esta celebración en la vida del municipio y para que los chinatos puedan descansar tras un fin de semana de actividades.

La localidad ha cerrado así unos días de especial intensidad, con el pueblo lleno en sus actos principales y con una respuesta multitudinaria en una festividad que ha vuelto a reunir a generaciones distintas alrededor de la patrona.