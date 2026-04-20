Falta de emprendimiento e innovación en Las Hurdes: el proyecto 'En mi pueblo emprendí' busca soluciones

El Ayuntamiento de Pinofranqueado ha acogido una nueva jornada del proyecto 'En mi pueblo emprendí', impulsado por la Diputación de Cáceres, que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento en el medio rural mediante el acompañamiento a emprendedores y la coordinación de recursos existentes.

El encuentro reunió a representantes institucionales, técnicos y agentes sociales, que coincidieron en destacar la importancia de este tipo de iniciativas para acercar oportunidades a territorios como Las Hurdes. El alcalde de Pinofranqueado y presidente del Grupo de Acción Local ADIC-HURDES, José Luis Azabal, subrayó la necesidad de seguir impulsando programas que apoyen a quienes desean desarrollar su proyecto de vida en el entorno rural.

Falta de emprendimiento

Uno de los principales retos señalados durante la jornada fue la falta de emprendimiento e innovación en la comarca, a pesar de contar con jóvenes cualificados. Muchos de ellos, según se expuso, optan por desarrollar su carrera profesional fuera del territorio ante la falta de oportunidades o apoyo suficiente.

Imagen de la reunión de Pinofranqueado. / Diputación de Cáceres

En esta línea, se puso de relieve la necesidad de canalizar ese talento y, al mismo tiempo, atraer nuevos pobladores. También se destacó que existe motivación y buenas ideas, pero que en muchos casos no se dan las condiciones necesarias para dar el paso, ya sea por falta de acompañamiento, dificultades de acceso a financiación o incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos.

El miedo a emprender fue otro de los factores identificados, junto a las complicaciones específicas de sectores como la restauración o el pequeño comercio, especialmente en entornos con menor densidad de población.

Conectividad digital

Desde el ámbito social y cultural, se defendió la importancia de construir una estrategia conjunta entre los distintos agentes del territorio que permita visibilizar el potencial de Las Hurdes y reforzar el compromiso con su desarrollo. En este sentido, también se abordó la necesidad de mejorar la conectividad digital en algunas zonas, un aspecto clave para favorecer el teletrabajo y atraer nuevos perfiles profesionales.

La valoración del proyecto fue unánime y positiva, destacando su capacidad para coordinar esfuerzos, ofrecer un acompañamiento real y generar soluciones adaptadas a la realidad de municipios como Pinofranqueado. La iniciativa refuerza así el papel de la Diputación de Cáceres como motor de desarrollo en el medio rural.

Las personas interesadas en emprender o desarrollar una idea de negocio en la localidad y su entorno podrán beneficiarse de este programa a lo largo de 2026, en un contexto en el que Las Hurdes busca consolidar nuevas oportunidades para fijar población y dinamizar su economía.