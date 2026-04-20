Navas del Madroño: las otras carreras a caballo más desconocidas pero igual de potentes

La localidad cacereña de Navas del Madroño vive sus días grandes con una afluencia masiva de visitantes, consolidando sus tradiciones, a la vez que sigue apostando por la inclusión en sus infraestructuras educativas.

La Semana Santa de este año 2026 arrancó con el ya tradicional Viacrucis, que alcanzó cifras récord tanto en asistentes como en participación. Esta cuidada escenificación teatral de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo sirvió de antesala para los días grandes, en los que las Cofradías locales lucieron su elegancia y sobriedad en las procesiones de Jueves, Viernes y Sábado Santo.

El caballo y la romería: el corazón de la fiesta. Como es habitual, el ‘plato fuerte’; para los venteros llegó con la adrenalina de las tradicionales carreras de caballos, celebradas con gran éxito los días 4 y 5. La jornada del domingo fue especialmente emotiva con la celebración de la famosa Romería de Santo Domingo de Guzmán.

Fotogalería | Carreras de caballos en Navas del Madroño / Txarly

La presencia del caballo marcó el inicio de la jornada en las carreras, demostrando que esta afición, lejos de decrecer, está cada vez más viva en el municipio. El toque musical corrió a cargo del popular cantante ventero Julián Romero, cuyas melodías ya son banda sonora imprescindible de este evento. Al que le siguió Dj Javi Flowers que amenizó la Romería hasta el amanecer para deleite de todos los jóvenes.

Sin embargo, para los vecinos, el alma de la fiesta reside en el trayecto. Tal como afirman muchos de ellos, «lo importante de la Romería es el camino», una vivencia compartida que se disfruta paso a paso en las diversas paradas y encuentros antes de llegar a la Ermita.

Infraestructuras

Más allá de las celebraciones, el compromiso con la mejora de los servicios públicos también ha marcado este mes de abril a Navas del Madroño. Entre las actuaciones ejecutadas, destaca la finalización de la rampa de acceso en el colegio público Nuestra Señora de la O. Unas obras financiadas por la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura.

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Con esta obra, el municipio da un paso decisivo hacia la construcción de un centro educativo más inclusivo y accesible, reafirmando la voluntad del consistorio y la comunidad escolar de seguir avanzando en esa senda.