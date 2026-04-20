Senderismo
Adultos federados abonarán 6 euros en la Ruta Senderista El Robledal de Aceituna, que incluye desayuno y seguro
El evento, que forma parte del Circuito Camina Extremadura 2026, comenzará con un desayuno y reparto de acreditaciones, y los participantes disfrutarán de avituallamiento y un obsequio.
La XVI Ruta Senderista Familiar El Robledal de Aceituna se desarrollará el domingo 10 de mayo con salida a las 9 de la mañana desde la Plaza del Tamborilero, y a partir de las 8 se llevará a cabo el desayuno y el reparto de las acreditaciones.
Los participantes podrán optar por dos distancias, una de 14 kilómetros y la otra de 7 kilómetros, en las cuales en ambas se discurre por la dehesa, un rico espacio natural y cargado de gran belleza.
El primer plazo de inscripciones será hasta el jueves 30 de abril y el segundo plazo es del 30 de abril al 7 de mayo, la cual esta es también la fecha límite para realizar las inscripciones.
Las inscripciones se hacen de forma online y habrá un máximo de 180 inscripciones.
El precio para adultos federados es de 6 euros y los no federados abonarán 8 euros. La inscripción incluye, desayuno, seguro de accidentes y de responsabilidad civil, cobertura sanitaria, avituallamiento y obsequio del circuito.
La Ruta del Robledal es un sendero que ofrece una experiencia única entre robles y paisajes naturales. Se encuentra en la localidad cacereña de Aceituna y es parte del Circuito Camina Extremadura 2026, que incluye 19 pruebas de senderismo.
El Robledal es un lugar importante para la biodiversidad. La ruta es conocida por su belleza natural y su conexión con la cultura local, ofreciendo una experiencia única para los senderistas.
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