Un vecino de Perales del Puerto gana casi 154.000 euros en el sorteo de la Bonoloto del domingo

La suerte ha sonreído este fin de semana a la localidad cacereña de Perales del Puerto, donde un acertante ha resultado agraciado con un premio de 153.999,21 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 19 de abril.

El boleto premiado ha sido sellado en este municipio de la Sierra de Gata, que vuelve así a situarse en el mapa gracias a un golpe de fortuna que ya ha despertado la ilusión entre sus vecinos.

Combinación

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 47, 9, 44, 42, 45 y 13, mientras que el número complementario ha sido el 6 y el reintegro el 2. La recaudación total de la jornada ascendió a 2.471.884,50 euros, reflejando una notable participación en este popular juego de azar gestionado por Loterías y Apuestas del Estado.

En esta ocasión no se han registrado acertantes de primera categoría (seis aciertos), por lo que el bote sigue creciendo y, en el próximo sorteo, un único ganador podría llevarse más de 4 millones de euros.

Noticias relacionadas

El boleto acertante, de Segunda Categoría, cuenta con un solo acertante con un boleto validado en el despacho receptor número 19.560 de Perales del Puerto, situado en Barrio Carretera, 3.