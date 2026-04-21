Promoción turística
El alcalde de Jaraíz de la Vera entrega pimentón a María Corina Machado en un encuentro en Madrid
El alcalde Núñez aprovechó un encuentro en Madrid con María Corina Machado para promocionar el pimentón de La Vera, producto emblemático de su municipio y símbolo de identidad regional
Primero fue la Infanta Elena, y ahora toda una Premio Nobel de la Paz. El alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, participó este lunes en un desayuno informativo organizado en el Four Seasons Hotel Madrid dentro del ciclo Fórum Europa, una cita que reúne a representantes institucionales y figuras destacadas del ámbito político y social.
En este contexto, el regidor tuvo ocasión de coincidir con la líder venezolana María Corina Machado, con quien mantuvo una breve conversación. Durante ese encuentro, Núñez quiso aprovechar la ocasión para hacerle entrega de pimentón de La Vera, uno de los productos más representativos de su municipio y símbolo de identidad de toda la comarca.
Según explicó el propio alcalde, Machado se interesó por el proceso de elaboración artesanal de este producto, así como por la realidad del sector agrario en la zona. Además, trasladó su reconocimiento al trabajo de agricultores y ganaderos, destacando su papel esencial en el sostenimiento del medio rural.
La presencia de Jaraíz de la Vera en este tipo de foros nacionales permite reforzar su proyección exterior y poner en valor sus recursos más emblemáticos. El pimentón no solo representa una tradición centenaria, sino también una industria clave para el desarrollo de la comarca, generando empleo y proyectando la imagen de La Vera a nivel nacional e internacional.
La Infanta como embajadora
Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia de promoción del pimentón de La Vera impulsada por el Ayuntamiento. Recientemente, el regidor ya puso en valor el papel de la Infanta Elena de Borbón como embajadora de este producto, al que definió como el “oro rojo” de Jaraíz de la Vera, subrayando su valor histórico, cultural y económico.
El alcalde agradeció públicamente la implicación de la Infanta, señalando que supone “un auténtico honor” poder hacerle entrega directa de este símbolo de identidad local. Un gesto que, más allá de lo institucional, contribuye a reforzar la proyección de uno de los productos más arraigados en la comarca y con mayor reconocimiento dentro y fuera de España.
A ello se suma la presencia del pimentón de La Vera en el Salón Gourmet de Madrid, donde, según Núñez, brilló “con luz propia”. Esta participación consolida su posicionamiento en mercados cada vez más exigentes y refuerza su imagen como producto de calidad.
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