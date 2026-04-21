La falta de suelo industrial y el relevo generacional, desafíos clave para las empresas de Moraleja

Moraleja ha sido otro de los municipios que ha formado parte de esta primera fase de la iniciativa 'En mi pueblo emprendí'. Se trata de un proyecto impulsado por la Diputación de Cáceres que continúa recorriendo la provincia para detectar necesidades reales del tejido empresarial y adaptar las políticas públicas al contexto rural.

En el encuentro participaron representantes municipales y agentes económicos del territorio, que abordaron de forma conjunta los principales retos y oportunidades del municipio. El alcalde, Julio César Herrero, destacó la relevancia de este tipo de espacios de diálogo, especialmente en una localidad que cuenta con más de 300 empresas y con una activa asociación empresarial como Arigata, consolidada como uno de los motores económicos de la zona.

Retos para el crecimiento empresarial

Durante la sesión se pusieron sobre la mesa algunas de las dificultades que afectan al desarrollo empresarial en Moraleja. Entre ellas, la falta de suelo industrial disponible, una limitación que podría condicionar la expansión de negocios ya implantados o incluso favorecer su traslado a otros municipios.

Otro de los desafíos señalados fue el relevo generacional, una problemática creciente en el ámbito rural que afecta tanto a pequeños comercios como a empresas familiares. La continuidad de estas actividades se presenta como un elemento clave para mantener el dinamismo económico del municipio.

Asimismo, se incidió en la necesidad de impulsar formación adaptada a las nuevas demandas del mercado, incorporando ámbitos como la digitalización o la inteligencia artificial, así como fomentar nuevos modelos de negocio vinculados al sector servicios.

Un enfoque basado en la innovación pública

El proyecto 'En mi pueblo emprendí' se diferencia por su enfoque metodológico, basado en modelos de innovación pública y gobernanza colaborativa, que buscan implicar directamente a los actores locales en el diseño de soluciones. Este tipo de estrategias están respaldadas por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que señala la participación activa del territorio como un elemento clave para el éxito de las políticas de desarrollo local.

En este sentido, la iniciativa no solo ofrece apoyo al emprendimiento, sino que también actúa como una herramienta de diagnóstico territorial, permitiendo identificar de forma precisa las necesidades de cada municipio y trasladarlas a futuras convocatorias de ayudas o programas específicos.

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es su capacidad para generar espacios de coordinación entre administraciones, empresas y agentes sociales, facilitando una visión compartida del desarrollo económico.

El valor de la cercanía

Entre los puntos más positivos del proyecto destaca su apuesta por la proximidad y la escucha activa, un elemento considerado fundamental por expertos en desarrollo rural. Y es que, las iniciativas que incorporan acompañamiento cercano y adaptado al contexto local presentan mayores tasas de éxito en la consolidación de negocios.

S. P. R.

En el caso de Moraleja, los participantes coincidieron en que esta cercanía permite no solo asesorar a los emprendedores, sino también anticipar problemas y detectar oportunidades, reforzando la viabilidad de los proyectos empresariales.

Coordinación y futuro

Como resultado de la jornada, se acordó avanzar en la coordinación entre los distintos agentes del territorio mediante la celebración de reuniones periódicas. Este trabajo conjunto permitirá compartir información, mejorar la planificación y ofrecer un servicio más eficaz a las personas emprendedoras.

El proyecto, que continuará a lo largo de este año, servirá de apoyo a quienes quieran poner en marcha una actividad económica en Moraleja y su entorno.

Con iniciativas como 'En mi pueblo emprendí', la Diputación de Cáceres sigue promoviendo un modelo de desarrollo basado en el conocimiento del territorio, la colaboración y la innovación, consolidando al emprendimiento como una pieza clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de los municipios rurales.