La Diputación de Cáceres pone en marcha la segunda edición de 'Diputación Restaura' para conservar documentos históricos de pequeñas localidades

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha la segunda edición del programa 'Diputación Restaura', una iniciativa destinada a la conservación y restauración del patrimonio documental de los municipios de la provincia, especialmente aquellos de menor tamaño.

La convocatoria, impulsada por la Sección de Archivo, Bibliotecas y Gestión Documental, se abre desde este lunes y está dirigida a ayuntamientos de localidades con menos de 10.000 habitantes que conserven en sus archivos documentos en mal estado. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la institución provincial.

La responsable del área, Montaña Paredes, ha destacado la consolidación del programa tras una primera edición que obtuvo una notable acogida. Según ha explicado, esta iniciativa permite actuar sobre documentos que requieren tanto conservación preventiva como restauraciones urgentes debido a su deterioro. En este sentido, ha subrayado la importancia de intervenir a tiempo para evitar la pérdida de materiales de gran valor histórico.

Solicitudes

Las solicitudes serán evaluadas atendiendo a diversos criterios, como el grado de deterioro de los documentos, su antigüedad, su valor histórico y contenido, así como el número de habitantes del municipio solicitante o la fecha de presentación. El objetivo es priorizar aquellas piezas que presenten mayor riesgo y relevancia dentro del patrimonio documental cacereño.

Cartel de Restaura 2. / Diputación de Cáceres

Los trabajos de restauración serán realizados por profesionales especializados, garantizando en todo momento el respeto al documento original. Tal como ha señalado Paredes, se aplicarán técnicas que aseguren la reversibilidad de los tratamientos, el uso de materiales adecuados y la identificación clara de los elementos añadidos, siguiendo los estándares actuales en conservación documental.

Este programa se enmarca dentro de la línea de apoyo que la Diputación de Cáceres mantiene desde hace años con los archivos municipales. Desde 2005, la institución desarrolla el Programa de Organización de Archivos Municipales, que proporciona asesoramiento técnico y apoyo económico a los ayuntamientos. A ello se suman intervenciones puntuales de restauración que han permitido recuperar documentos de gran valor histórico.

Primera edición

La primera edición de 'Diputación Restaura' permitió la intervención sobre 29 documentos procedentes de 11 municipios, muchos de los cuales pudieron contemplarse recientemente en la exposición 'Restaura. La memoria de los documentos', celebrada en la sala Pintores 10 de Cáceres. Esta muestra puso de relieve la riqueza documental de la provincia, con piezas que abarcaban desde el siglo XV hasta el XIX, incluyendo actas municipales, órdenes reales y otros documentos clave para entender la historia local.

La nueva convocatoria busca dar continuidad a esta labor, reforzando el compromiso institucional con la conservación de la memoria colectiva. Documentos como los restaurados en la anterior edición evidencian la importancia de estas actuaciones, no solo para preservar el pasado, sino también para facilitar su estudio y difusión entre la ciudadanía.