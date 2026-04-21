'Con L de Cáceres' duplica su presupuesto y suma nuevas disciplinas para su segunda edición en Cáceres

La Diputación de Cáceres impulsa la segunda edición de 'Con L de Cáceres', un programa cultural que toma su nombre de la sinestesia, una figura literaria que conecta conceptos aparentemente inconexos. Ejemplos como los “sueños azules” de Rubén Darío o el “barrio dulce” de Gloria Fuertes ilustran este recurso, al que ahora se suma esta iniciativa cultural promovida por el Área de Cultura de la institución provincial.

Este programa nace como complemento a las tradicionales galas de premios literarios que la Diputación celebra anualmente en Coria y Cáceres, y en esta segunda edición experimenta un notable crecimiento tanto en contenidos como en presupuesto, que pasa de 8.400 a 18.300 euros. La programación se desarrollará del 4 al 14 de mayo con una propuesta multidisciplinar que abarca literatura, música, fotografía, periodismo y nuevas formas de expresión artística.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, fue la encargada de presentar esta nueva edición, subrayando el carácter participativo del proyecto. “Con L de Cáceres es una invitación a leer, escuchar y celebrar juntos la literatura”, afirmó, destacando también la necesidad de generar espacios de diálogo, reflexión y disfrute cultural. En este sentido, reivindicó una provincia “viva, crítica y creativa”, así como el papel de la ciudad de Cáceres como referente cultural.

Esther Gutiérrez. / Diputación de Cáceres

Una programación diversa y abierta al público

El programa arrancará el lunes 4 de mayo con 'Escena Poesía' en el Gran Teatro de Cáceres, con entrada libre hasta completar aforo. La jornada inaugural contará con un recital a cargo de las poetas Irene Sánchez Carrón y Sandra Benito Fernández, acompañadas por la música de Anda Jaleo Quartet y bajo la dirección escénica de Isidro Timón.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el cambio de ubicación de las actividades, que se celebrarán en el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y el Museo Guayasamín, consolidando así espacios culturales de referencia en la ciudad.

El programa incluye citas dedicadas a la música —con artistas como Miguel de Tena, El Gato con Jotas y Bambikina—, al periodismo —con la participación de Xabier Fortes, Sandra Moreno Quintanilla y Juanjo Ventura (de este medio)—, y a la narrativa y la poesía, con nombres como Alonso Guerrero, Pilar Galán, Menchu Gutiérrez o Juan Vicente Piqueras.

Jesús Guisado, rapero extremeño conocido como Longitudinal. / Diputación de Cáceres

Apuesta por nuevos lenguajes y públicos jóvenes

Uno de los ejes destacados de esta edición será la incorporación de nuevas formas de expresión, como el rap. El lunes 11 de mayo tendrá lugar el taller 'Uni-verso joven', impartido por el rapero extremeño Jesús Guisado, conocido artísticamente como Longitudinal. La actividad estará dirigida a alumnado de los institutos Norba Caesarina y El Brocense, con el objetivo de acercar este lenguaje creativo a los jóvenes.

“RAP significa ritmo y poesía, y es una herramienta muy cercana para que los jóvenes se acerquen a la cultura”, explicó el artista, destacando el potencial educativo y expresivo de este género.

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Escena Poesía. / Diputación de Cáceres

La programación se completa con encuentros dedicados a la fotografía, con autores como Eduardo Momeñe, la traducción literaria y sesiones de lectura compartida, cerrando así una propuesta que apuesta por la transversalidad y la diversidad de disciplinas.