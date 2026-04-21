Miguel Ángel Morales defiende los fondos municipales ante la "amenaza de recortes" en cooperación

El presidente de la Diputación de Cáceres y de FELCODE, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este lunes en Madrid un encuentro con responsables de la AECID, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para abordar el futuro de la cooperación descentralizada.

En la reunión participaron el director y el subdirector de la Dirección de Alianzas, Innovación y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, Ángel Calle y José Luis Pimentel, con quienes analizó la necesidad de reforzar el papel de las diputaciones provinciales en materia de cooperación internacional.

Durante el encuentro, Morales defendió el impulso de instrumentos como los Fondos de Cooperación Municipal, entre ellos FELCODE y CONFOCOS, considerados clave para canalizar la ayuda al desarrollo desde el ámbito local. En su intervención, el también presidente de la Comisión de Cooperación de la FEMP alertó sobre la incertidumbre existente ante posibles reducciones presupuestarias en este ámbito.

El dirigente provincial advirtió de la “amenaza de recortes en cooperación” planteada desde determinados sectores políticos, haciendo referencia al contexto actual en Extremadura tras el acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox. “Frente a los tiempos negros que vemos en Extremadura, desde la Diputación de Cáceres y desde FELCODE vamos a seguir apostando por la cooperación”, afirmó.

Compromiso de la diputación

En este sentido, Morales reiteró el compromiso de la institución provincial con las políticas de solidaridad internacional, destacando el incremento sostenido del presupuesto destinado a cooperación en los últimos años. Según señaló, esta línea de trabajo no solo se mantendrá, sino que continuará reforzándose en el futuro, tanto en proyectos dirigidos a países del sur como en el apoyo a ONG y programas de sensibilización en la provincia.

La reunión sirvió también para avanzar en la creación de nuevas alianzas entre el Estado, las diputaciones y el ámbito municipalista, con el objetivo de consolidar un modelo de cooperación más coordinado y eficaz. Uno de los ejes prioritarios abordados ha sido el impulso de la educación para la ciudadanía global, considerada una herramienta fundamental para promover valores de convivencia, solidaridad y respeto.

“Debemos seguir trabajando en programas que combatan los discursos de odio, el racismo, la xenofobia y las posiciones extremistas, cuya presencia está aumentando y preocupa especialmente en el contexto actual”, subrayó Morales.