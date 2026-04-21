Talayuela recuerda el Día de la Creatividad: una jornada para reflexionar sobre el impacto de las ideas en el mundo

El Ayuntamiento de Talayuela ha recordado este martes la conmemoración del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, una jornada que tiene como objetivo poner en valor el potencial creativo de las personas como herramienta para transformar la sociedad. A través de sus redes sociales, el consistorio ha recordado la importancia de la imaginación bajo el lema "el poder de tus ideas transforma el mundo".

Esta celebración, proclamada oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2017, busca destacar el papel de la creatividad en el desarrollo económico, social y cultural, así como su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La elección del 21 de abril se debe a que se sitúa entre el nacimiento de figuras clave de la creatividad universal, como Leonardo da Vinci, considerado uno de los mayores exponentes del pensamiento innovador.

Un día para impulsar la innovación y el pensamiento creativo

El Día Mundial de la Creatividad pretende reconocer la capacidad humana para generar ideas nuevas y soluciones originales ante los retos actuales. Según establece la Unesco la creatividad no solo se vincula al ámbito artístico, sino también a la ciencia, la tecnología, la educación o la sostenibilidad, ámbitos esenciales para el progreso de las sociedades.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Talayuela ha querido subrayar que la creatividad "muestra quiénes somos y qué tiene valor para nosotros", además de contribuir a generar una "rica mezcla de culturas" que favorece el crecimiento colectivo.

Origen y evolución de la celebración

Antes de su reconocimiento oficial por la ONU, esta jornada ya se celebraba de manera informal en distintos países desde principios de los años 2000, impulsada por organizaciones y colectivos vinculados a la innovación y el emprendimiento. En sus primeras ediciones, las actividades se centraban principalmente en encuentros creativos, talleres y eventos educativos dirigidos a fomentar el pensamiento lateral.

Con el paso del tiempo y tras su institucionalización en 2017, la celebración ha adquirido una dimensión global, incorporando iniciativas en ámbitos muy diversos, desde la educación hasta la empresa, pasando por la cultura y la investigación científica.

Actualmente, el Día de la Creatividad se conmemora en numerosos países con actividades como conferencias, exposiciones, proyectos colaborativos o campañas de sensibilización, muchas de ellas impulsadas a través de plataformas digitales, lo que ha permitido ampliar su alcance y participación.

La creatividad como motor de desarrollo

Además, las industrias creativas representan un sector en crecimiento, generador de empleo y riqueza. Además, la innovación es considerada un elemento clave para afrontar desafíos globales como el cambio climático, la transformación digital o la cohesión social.

En el ámbito local, la iniciativa del Ayuntamiento de Talayuela para recordar este acontecimiento contribuye a acercar estos valores a la ciudadanía, fomentando una cultura basada en la participación, la imaginación y el pensamiento crítico.

Un mensaje para la ciudadanía

De esta manera, Talayuela se suma a una corriente internacional que apuesta por el talento y la creatividad como pilares de futuro. La publicación se presenta así como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de las ideas en la transformación del entorno y para recordar que, como señala el mensaje difundido por el consistorio, que "cultivar la imaginación es el primer paso para cambiar el mundo".