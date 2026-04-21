Las termas de Nisa, a un paso de Valencia de Alcántara, reabren como escapada de bienestar

A escasos kilómetros de la provincia de Cáceres, al otro lado de la frontera, el municipio portugués de Nisa vuelve a situarse en el mapa del bienestar con la reapertura de sus históricas Termas de Nisa. El complejo termal abrió de nuevo sus puertas el pasado jueves 16 de abril, dando inicio a una temporada que cada año despierta un creciente interés entre los habitantes del norte de Extremadura.

La cercanía geográfica (apenas una hora de trayecto desde buena parte de la provincia cacereña) convierte este enclave en una escapada accesible para quienes buscan tratamientos de salud y descanso sin alejarse demasiado de casa. No es casual que, temporada tras temporada, aumente la presencia de visitantes españoles atraídos por la combinación de tradición termal, precios asequibles y una oferta cada vez más completa.

Reconocidas por las propiedades terapéuticas de sus aguas, las Termas de Nisa ofrecen una amplia variedad de tratamientos especializados. Entre ellos destacan el baño de inmersión, la hidromasaje, las duchas de aguja o filiformes y las técnicas orientadas al ámbito de la otorrinolaringología, pensadas para prevenir y aliviar distintas dolencias. Un abanico de servicios que sitúa al complejo como una referencia dentro del panorama termal portugués.

Masaje en las termas de Nisa. / Jornal Alto Alentejo

Misión: desconectar

Pero más allá del enfoque clínico, el bienestar ocupa un lugar central en la experiencia. Aromaterapia, sesiones de relajación y propuestas diseñadas para equilibrar cuerpo y mente forman parte de una oferta que busca responder a una demanda creciente: la de quienes no solo quieren curarse, sino también desconectar. En este sentido, el entorno natural y la tranquilidad del municipio de Nisa actúan como un complemento perfecto.

Otro de los aspectos que refuerzan el atractivo del complejo es la disponibilidad de consultas de hidrología médica todos los sábados, lo que facilita el acceso a un seguimiento especializado, especialmente para quienes se desplazan desde fuera. Esta flexibilidad resulta clave para visitantes de provincias cercanas como Cáceres, que pueden planificar su estancia durante el fin de semana.

A ello se suma una política de precios accesibles y descuentos acumulables vinculados a distintos programas de salud en Portugal, lo que amplía las posibilidades de acceso a los tratamientos. Una apuesta por la inclusión que, según destacan desde la organización, busca acercar los beneficios del termalismo a un mayor número de personas.

Se espera que durante esta temporada, que durará hasta septiembre, se acerquen entre 1.500 y 2.000 personas a Nisa. Las termas abren de lunes a sábado en un horario de 9.00 a 18.00 horas. Sin embargo, el alcalde de la localidad, José Dinis Serra, aseguró que la idea del consistorio es que, en un futuro, el centro abra los doce meses del año.

La Raya

A 50 kilómetros de Valencia de Alcántara, tras otras localidades como Marvão o Castelo de Vide, Nisa destaca como uno de esos destinos donde la tradición sigue muy presente en la vida cotidiana. Lejos de los grandes circuitos turísticos, este enclave del Alentejo ofrece una experiencia auténtica ligada a sus oficios y a su cocina.

Nisa es especialmente conocida por su cerámica artesanal, reconocible por sus incrustaciones de cuarzo blanco sobre piezas de barro oscuro. Esta técnica, transmitida durante generaciones, ha convertido sus creaciones en un símbolo local. Aún hoy es posible visitar talleres donde se mantiene vivo este trabajo, reflejo de una identidad profundamente arraigada.

Nisa. / E.P

A ello se suma una gastronomía que apuesta por los sabores tradicionales y los productos de proximidad. Embutidos, quesos, platos caseros y dulces típicos forman parte de una oferta culinaria que invita a disfrutar sin prisas.