Trujillo acogerá la proyección del documental Una Luz en el Cerro el próximo 24 de abril

La ciudad de Trujillo acogerá el próximo 24 de abril la proyección de Una Luz en el Cerro, un documental que muestra la labor social que la Asociación de las Bienaventuranzas desarrolla desde hace años en las zonas más vulnerables de Lima, Perú. El acto tendrá lugar en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, a las 20:00 horas, y está organizado por la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

La obra pone el foco en la realidad de miles de personas que viven en los cerros de Lima, áreas áridas y empobrecidas donde muchas familias sobreviven en condiciones extremadamente precarias, sin acceso regular a agua potable ni garantías básicas de seguridad. En este contexto, destaca la figura del padre Omar Sánchez Portillo, conocido en Perú por su compromiso social, quien lleva cerca de dos décadas impulsando un refugio para personas en situación de exclusión, ancianos abandonados y niños con discapacidad, entre otros colectivos vulnerables.

El director del documental, Álvaro Aguiló, junto al sacerdote Omar Sánchez Portillo / CEDIDA

El documental ha sido dirigido y producido por Álvaro Aguiló, un cineasta de 23 años que debuta en el largometraje tras haber realizado cortometrajes y pequeñas producciones documentales en países como España, Suecia, Inglaterra y Puerto Rico. Su vínculo con esta historia comenzó en el verano de 2022, cuando visitó la Asociación de las Bienaventuranzas como voluntario. Aquella experiencia le llevó a regresar a Lima para rodar una película con la que busca dar visibilidad a esta labor solidaria y acercarla al público español.

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Bajo el título Una Luz en el Cerro, la película pretende reflejar no solo la dureza de la vida en los asentamientos limeños, sino también la esperanza que nace de iniciativas comprometidas con la dignidad humana. La cita en Trujillo se presenta así como una oportunidad para conocer de cerca una historia de entrega, solidaridad y vínculo entre España y el Perú actual.