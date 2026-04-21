Vecinos de Perales del Puerto impulsan una recogida de firmas para modificar el recorrido de los festejos taurinos del Emigrante

Un grupo de vecinos y aficionados taurinos de Perales del Puerto, en Sierra de Gata, ha puesto en marcha una recogida de firmas con el objetivo de solicitar al Ayuntamiento la modificación del recorrido de los festejos taurinos que se celebran durante las fiestas del municipio.

La iniciativa, representada por Roberto Carlos Ramos, propone ampliar el itinerario actual e incorporar nuevas vías como la calle Derecha, la calle El Pilar, la travesía El Pilar y la calle Federico García Lorca. Según los promotores, esta modificación permitiría que el recorrido sea “más visible y popular”, facilitando una mayor participación del público.

Roberto Carlos Ramos explicó esta propuesta durante su intervención en el magazín Con la Gente de la Calle de Radio Interior de Extremadura. En su intervención, señaló que el trazado actual, que discurre principalmente en torno a la iglesia, presenta problemas tanto de visibilidad como de accesibilidad. “Lo que queremos es que la gente pueda disfrutar realmente del festejo”, afirmó.

Imagen de un toro en Perales del Puerto. / Ayuntamiento de Perales del Puerto

El grupo impulsor considera que el nuevo diseño no solo mejoraría la experiencia del espectáculo, sino que también incrementaría la seguridad y la comodidad de los asistentes. Asimismo, destacan que la ampliación del recorrido facilitaría la asistencia de personas mayores o con movilidad reducida.

La campaña de recogida de firmas se está desarrollando en distintos puntos del municipio, como bares, tiendas y gasolineras. Paralelamente, los organizadores trabajan en la puesta en marcha de un formato digital que permita participar a vecinos que, aunque residan fuera, mantienen vínculos con la localidad. “El objetivo es que firme la gente del pueblo, aunque residan en otro municipio, porque son sus fiestas”, subrayó Ramos.

Esta fiesta taurina hace referencia a la que se celebra cada primer fin de semana de agosto: la Fiesta del Emigrante, en honor a la Virgen de la Peña.

Asociación taurina

Además de esta iniciativa, el grupo de aficionados estudia la creación de una asociación taurina en Perales del Puerto. La intención es canalizar propuestas, colaborar de forma más directa con el Ayuntamiento y dar continuidad a proyectos relacionados con los festejos.

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Según han indicado, la propuesta ya ha sido trasladada al consistorio mediante un escrito formal. Los impulsores esperan ahora poder presentar próximamente las firmas recogidas para que la petición sea valorada por el equipo de gobierno municipal.