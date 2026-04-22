El Ayuntamiento de Carbajo, desesperado tras un mes sin conexión telefónica: "Estamos hartos de que nos traten como personas de segunda categoría"

El Ayuntamiento de Carbajo lleva un mes sin conexión telefónica. Un mes sin poder recibir llamadas. Una "grave" situación desesperante que ha llevado al alcalde, Sergio Piris, a denunciar ante los medios la falta de soluciones.

El consistorio señala a la empresa Movistar y a la Oficina de Consumo, y asegura que la única respuesta que reciben a sus peticiones es "que se pondrán en contacto con nosotros, que ya vendrá un técnico…". Sin embargo, la realidad dista de esta promesa: "pasan los días y el Ayuntamiento sigue sin poder recibir llamadas".

"Si un ciudadano necesita realizar una consulta urgente previa a un trámite o alertar de una incidencia y no puede contactar, los plazos legales siguen corriendo, lo que puede derivar en problemas de responsabilidad patrimonial para el propio ayuntamiento", destaca el comunicado.

Carbajo. / Turismo Tajo Internacional

Trámites urgentes paralizados, comunicación con la Diputación de Cáceres o la Junta de Extremadura nula, licencias o consultas sin respuesta... Y no son unos días, sino un mes.

Sin poder comunicar incidencias

Para el Ayuntamiento, "lo peor" viene cuando se piensa en las incidencias graves, que aunque se canalizan a través del 112, las de carácter municipal, como pueden ser una rotura de una tubería, farolas apagadas o caminos cortados, no podrán ser comunicadas rápidamente por los vecinos.

El comunicado, breve pero directo, finaliza con una reflexión: "¿Creen que el Ayuntamiento de Cáceres estaría sin línea un mes sin que pudiéramos contactar con ellos?". Pero la localidad de Carbajo, situado en el Parque Natural del Tajo Internacional y de algo más de 200 habitantes, no es la capital de provincia. Y eso, por lo que dice el alcalde, lo notan mucho. "El mundo rural está HARTO de ver cómo una y otra vez las grandes empresas nos toman como personas de segunda categoría".