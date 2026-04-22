Milagrosa Hurtado, alcaldesa de Brozas: "El Toro de San Marcos no solo se cuenta, sino que se vive"

La localidad de Brozas celebrará el 25 de abril uno de sus eventos más esperados como es 'La Leyenda del Toro de San Marcos', una jornada que combina senderismo, tradición y representaciones culturales.

La leyenda que da origen a esta celebración sitúa al toro en las dehesas que rodean la localidad. Según la tradición oral, cuando el animal se acercaba al pueblo y divisaba la ermita de San Marcos, su carácter cambiaba por completo. Y es que el toro, hasta entonces bravo, se volvía manso. Era entonces cuando recorría las calles acompañado por vecinos y vecinas, que le colocaban coronas de flores y arrancaban algunos de sus pelos, considerados amuletos de protección hasta el año siguiente.

La recuperación de una parte de la historia de Brozas

Se trata de una tradición profundamente arraigada en la historia de la localidad, que tras siglos de interrupción ha sido recuperada desde 2018 como una recreación histórica con un fuerte componente cultural y participativo.

Tras completar su recorrido festivo por el casco urbano, el toro era conducido nuevamente al campo, donde recuperaba su bravura. Este ciclo simbólico entre lo salvaje y lo doméstico constituye uno de los elementos más característicos de la tradición, que durante siglos formó parte de la vida social de Brozas.

La alcaldesa de la localidad, Milagrosa Hurtado, presentó la séptima edición destacando el valor histórico, cultural y social de esta cita, que combina tradición, participación ciudadana y dinamización del entorno rural.

La regidora agradeció la implicación de colectivos y asociaciones locales, entre ellos la concejala de Festejos, Sandra Acedo; representantes del grupo de teatro Mojigangas, como Carmen Chaparro Sorio; y del grupo Jumadiel, con Ana Escobedo, quienes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la jornada.

La alcaldesa recordó que el Toro de San Marcos hunde sus raíces en los siglos XV y XVI, vinculado a la tradición rural y a la festividad de San Marcos evangelista. "Se trata de una celebración que ha evolucionado con el paso del tiempo, pero que mantiene intacta su esencia", señaló. En este sentido, destacó que la recreación actual permite recuperar una parte fundamental del patrimonio inmaterial de Brozas, adaptándolo a los valores y sensibilidades contemporáneas.

Una jornada que combina naturaleza, gastronomía y tradición

El programa comenzará por la mañana con una ruta senderista por las dehesas de Brozas, un entorno natural característico del municipio. Esta actividad permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del paisaje y reforzar el vínculo con el territorio.

A primera hora también se celebrará un desayuno popular a base de migas, elaborado por la Asociación de Mayores. Su labor fue especialmente reconocida por la alcaldesa por su compromiso en la conservación de las tradiciones gastronómicas. Posteriormente, tendrá lugar uno de los momentos más esperados, el encuentro con el toro en el campo y su posterior traslado hasta el casco urbano.

El recorrido del animal por las calles del municipio constituye el eje central de la celebración, evocando una tradición en la que el mayoral amansaba al toro en la dehesa para conducirlo en procesión por el pueblo, antes de devolverlo de nuevo a su entorno natural. Este ritual será recreado con la participación activa de jinetes y asociaciones ecuestres, aportando realismo y emoción a la jornada.

Teatro, folclore y participación vecinal

Al mediodía, la programación continuará con una comida popular en la carpa municipal, organizada por la Asociación de Mujeres, a la que la alcaldesa agradeció su implicación constante en la vida social del municipio. La jornada incluirá además la teatralización de la historia del Toro de San Marcos, a cargo del grupo Mojigangas y con la colaboración del grupo Jumadiel, que aportarán "música, colorido y folclore tradicional".

Hurtado quiso destacar también la implicación del tejido asociativo local, desde la peña taurina hasta las asociaciones ecuestres, así como la colaboración de la familia propietaria del toro, cuya participación resulta esencial para mantener la autenticidad de la celebración. Asimismo, reconoció la labor de la persona encargada de guiar al animal durante el recorrido, una tarea que requiere responsabilidad y experiencia.

La edición de este año introduce algunas novedades en el desarrollo de la jornada. Una de las principales es el inicio del recorrido, donde el toro comenzará acompañado desde el principio por caballos antes de su llegada al casco urbano. Este planteamiento busca aproximarse, según los organizadores, a "la forma en que se desarrollaba la tradición en sus orígenes".

Una fiesta que dinamiza el municipio

Durante toda la jornada, Brozas vivirá un ambiente festivo que, según explicó la alcaldesa, está "pensado para todas las edades" y que convierte esta cita en un auténtico punto de encuentro para vecinos y visitantes. En este sentido, destacó también el trabajo de los empleados municipales, asociaciones locales y cuerpos de seguridad, que velarán por el correcto desarrollo de la celebración.

Durante la presentación de esta nueva edición, la diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para mantener viva la identidad de los pueblos. Según explicó, el Toro de San Marcos formó parte durante siglos del corazón cultural de Brozas, hasta que diversas prohibiciones provocaron su desaparición. Sin embargo, subrayó que "el sentimiento de un pueblo es difícil de borrar", lo que ha permitido que esta tradición resurja con fuerza en los últimos años.

Martín puso en valor el esfuerzo realizado por el municipio y por las asociaciones implicadas en la recuperación de esta celebración, que no solo rescata un rito del pasado, sino que "lo adapta a los tiempos actuales" como una recreación histórica. En este sentido, señaló que el objetivo de la fiesta va más allá del aspecto festivo, ya que contribuye a la protección del patrimonio local, al tiempo que refuerza el sentimiento de pertenencia entre los vecinos y ofrece a las nuevas generaciones un vínculo directo con sus raíces.

La diputada también destacó el carácter simbólico de esta cita, en la que el toro vuelve a recorrer las calles empedradas de Brozas acompañado por los tradicionales jinetes, evocando escenas de otra época que conectan pasado y presente. "Esta historia está más viva que nunca", afirmó, haciendo referencia a la consolidación del evento y a las novedades que incorpora esta edición.

Desde la Diputación Provincial de Cáceres, añadió, se respalda este tipo de celebraciones por su "capacidad para dinamizar el entorno rural y generar actividad económica". En este sentido, incidió en que el Toro de San Marcos supone también un importante atractivo turístico, capaz de atraer visitantes de la comarca y de otros puntos de la provincia, lo que repercute positivamente en la hostelería y el comercio local.

Dos celebraciones de gran importancia en fechas próximas

Por otro lado, se celebró con éxito del 17 al 20 de abril la VII Feria Agroganadera junto a su tradicional Feria de Abril, consolidándose como una de las citas más destacadas para el sector primario y el ámbito rural en la provincia.

La presentación oficial del evento contó con la participación de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, quien acompañó a la alcaldesa y subrayó la importancia histórica del sector ganadero en la localidad, destacándolo como motor económico y seña de identidad a lo largo del tiempo.

La inauguración tuvo lugar el viernes con la apertura del recinto agroganadero y los stands profesionales, dando inicio a varios días de intensa actividad.

La feria reunió a numerosos profesionales y visitantes, con la exposición de alrededor de 230 cabezas de ganado ovino y más de una decena de stands de material agroganadero, favoreciendo el intercambio comercial y la promoción del sector.

Precisamente la cercanía con esta celebración es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la fiesta del Toro de San Marcos, lo que puede limitar su proyección. No obstante, desde la organización se trabaja en ampliar la programación con nuevas actividades y propuestas que permitan consolidar el Toro de San Marcos como una cita destacada dentro del calendario festivo local.

En este sentido, la implicación creciente de la población y del tejido asociativo está siendo clave para su desarrollo. Cada año son más los vecinos que participan y contribuyen a mantener viva una tradición que, tras siglos de silencio, vuelve a ocupar un lugar central en la vida cultural de Brozas.

Con la mirada puesta ahora en la próxima celebración, la alcaldesa de la localidad invitó a la ciudadanía a participar en esta festividad. "El Toro de San Marcos no solo se cuenta, sino que se vive", subrayó, explicando que representa una parte esencial del alma de Brozas.