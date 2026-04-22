Tradiciones
Brozas se prepara para ‘La leyenda del Toro de San Marcos’ y celebra con éxito su feria agroganadera
El 25 de abril se desarrollarán actividades que combinan senderismo, tradición y representaciones culturales
La localidad de Brozas celebrará el 25 de abril uno de sus eventos más esperados como es ‘La Leyenda del Toro de San Marcos’, una jornada que combina senderismo, tradición y representaciones culturales.
Las actividades comenzarán con naturaleza a través de una ruta senderista y ecuestre hasta la finca El Vaqueril, seguida de actos centrales como la recepción del toro, recreaciones teatrales y actuaciones folclóricas a cargo de colectivos locales como el grupo Mojiganga y el grupo Jumadiel.
Asimismo, se celebrará una comida popular amenizada con música, y por la tarde continuarán las actuaciones musicales y la animación con DJ. La jornada culminará con la clausura oficial tras un día lleno de tradición, cultura y convivencia.
Ambos eventos, organizados por el Ayuntamiento con la colaboración de asociaciones locales e instituciones, refuerzan el valor de las tradiciones y el dinamismo cultural de Brozas, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia festiva que combina historia, convivencia y desarrollo rural.
Por otro lado, se celebró con éxito del 17 al 20 de abril la VII Feria Agroganadera junto a su tradicional Feria de Abril, consolidándose como una de las citas más destacadas para el sector primario y el ámbito rural en la provincia.
La presentación oficial del evento contó con la participación de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, quien acompañó a la alcaldesa y subrayó la importancia histórica del sector ganadero en la localidad, destacándolo como motor económico y seña de identidad a lo largo del tiempo.
La inauguración tuvo lugar el viernes con la apertura del recinto agroganadero y los stands profesionales, dando inicio a varios días de intensa actividad.
La feria reunió a numerosos profesionales y visitantes, con la exposición de alrededor de 230 cabezas de ganado ovino y más de una decena de stands de material agroganadero, favoreciendo el intercambio comercial y la promoción del sector.
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