Artistas de España e internacionales podrán ganar hasta 800 euros en el certamen de pintura rápida de Valdefuentes con inscripción gratuita

El Ayuntamiento de Valdefuentes ha convocado el VII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 'Villa del Esgrafiado', una cita cultural que volverá a unir arte, patrimonio y participación ciudadana coincidiendo con una vez más con la celebración del CXXXV Mercado del Trueque y Segunda Mano, uno de los eventos más singulares del calendario local.

Un certamen consolidado en la agenda cultural

El objetivo de esta iniciativa es promover los valores pictóricos y artísticos al tiempo que se difunde el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de Valdefuentes. Las obras serán valoradas por un jurado especializado atendiendo a criterios como la originalidad, la técnica o la capacidad de transmitir la esencia del municipio.

El concurso establece premios de 800, 350 y 250 euros para el primero, segundo y tercer premio en la categoría general, respectivamente. Además, se entregará un galardón local de 50 euros. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio municipal y serán expuestas durante el mes de mayo en el Claustro del Convento de San Agustín.

La edición pasada ya evidenció la consolidación de esta propuesta, con una notable participación de artistas procedentes de distintos puntos de España y una amplia presencia de público durante la jornada. Según indica el ayuntamiento, el certamen ha ido incrementando progresivamente su proyección, convirtiéndose en un reclamo cultural y turístico dentro de la provincia de Cáceres.

El nombre del certamen hace referencia al característico esgrafiado, una técnica decorativa tradicional muy presente en las fachadas de Valdefuentes. Este elemento patrimonial, reconocido como uno de los rasgos distintivos del municipio, ha sido objeto de iniciativas de conservación y promoción por parte de las instituciones locales y regionales.

El Mercado del Trueque, tradición viva

La coincidencia con el Mercado del Trueque y Segunda Mano refuerza el carácter participativo de la jornada. Este mercado, que alcanza ya su edición número 135, tiene sus orígenes en antiguas prácticas de intercambio propias del medio rural, donde los vecinos intercambiaban productos sin necesidad de transacción económica.

Con el paso del tiempo, el ayuntamiento ha recuperado y adaptado esta tradición, convirtiéndola en un evento periódico que fomenta la economía circular, el consumo responsable y la convivencia vecinal. Este tipo de mercados contribuyen a reducir residuos y a dar una segunda vida a los objetos, en línea con las recomendaciones del Ministerio para la Transición Ecológica en materia de sostenibilidad.

En ediciones anteriores, el mercado ha contado con una alta participación tanto de vecinos como de visitantes, consolidándose como un espacio de encuentro donde se combinan el intercambio de objetos, la artesanía y la dinamización social.

Arte, patrimonio y dinamización rural

La combinación del certamen de pintura y el mercado del trueque convierte esta jornada en una propuesta integral que une cultura, tradición y turismo. Este tipo de iniciativas se enmarcan en estrategias de desarrollo local que contribuyen a dinamizar los municipios, atraer visitantes y reforzar la identidad del territorio.

La jornada, que tendrá lugar para este domingo 26 de abril, arrancará a partir de las 9:00 horas, momento en el que los participantes deberán sellar sus soportes en el ayuntamiento para iniciar posteriormente la creación de sus obras en distintos enclaves del municipio. Algunos de los espacios que servirán de inspiración artística son la Plaza de España, el Convento de San Agustín o la Iglesia de la Virgen de Bienvenida. El certamen está abierto a artistas nacionales e internacionales y cuenta con inscripción gratuita.

El fallo del jurado se dará a conocer el mismo día tras la finalización del certamen, con la entrega de premios prevista a las 13:30 horas en la Plaza de España. Con esta nueva edición, Valdefuentes reafirma su apuesta por la cultura como motor de desarrollo, consolidando un evento que pone en valor su patrimonio y fortalece el tejido social del municipio.