El Colegio Sagrado Corazón de Trujillo impulsa su Semana Cultural con la III Ruta “0 Emisiones”

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo celebrará del 22 al 25 de abril su Semana Cultural 25-26, una cita enmarcada en los actos de su centenario y que tendrá como eje principal el proyecto III Ruta “0 Emisiones”, una iniciativa con la que el centro refuerza su apuesta por la movilidad sostenible, la educación en valores y la convivencia de toda la comunidad educativa.

La propuesta, impulsada por el colegio, busca fomentar entre el alumnado hábitos de desplazamiento más saludables y respetuosos con el medio ambiente, al tiempo que convierte el camino al centro y las actividades compartidas en una experiencia formativa que trasciende el aula.

La programación arrancará el miércoles 22 de abril con “Jugamos a través del tiempo”, una jornada dedicada a talleres y circuitos de juegos tradicionales. Un día después, el jueves 23, se desarrollarán algunas de las actividades centrales del programa, entre ellas la III Ruta Escolar “0 Emisiones”, un desayuno saludable, el picnic literario “Leyendo por Trujillo” y el Cross pro Angola, previsto a las 18.30 horas en el campo de fútbol San Lázaro y organizado por la AMPA. El colegio quiere agradecer la colaboración de las empresas locales Casa Bautista, Navidul, ACECA y Panadería de Vienas, para el desarrollo de esta actividad.

El viernes 24 de abril, bajo el lema “Historia y recuerdos”, el centro promoverá una mirada a sus raíces con propuestas como la ruta “Tras los pasos de nuestros Padres Fundadores”, la visita a la casa de Madre Antonia y una actividad de educación vial centrada en el uso correcto de los patinetes.

La Semana Cultural culminará el sábado 25 de abril con “Reencuentros que unen”, un macroencuentro de antiguos alumnos, organizado con motivo del centenario del colegio y concebido como un espacio de convivencia entre alumnado, familias, antiguos alumnos y resto de la comunidad educativa.

Desde el centro destacan que la III Ruta “0 Emisiones” se ha consolidado como una propuesta educativa integral que abarca sostenibilidad, salud, deporte, cultura y convivencia. A través de este proyecto, el alumnado participa en experiencias compartidas como el trayecto al colegio, el desayuno en grupo, las actividades culturales y la convivencia deportiva, reforzando así su implicación como ciudadanos activos y comprometidos.

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Con esta iniciativa, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo no solo conmemora su centenario, sino que también proyecta un modelo educativo vinculado al entorno, a los hábitos saludables y a la formación en valores.