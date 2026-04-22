Nuevo impulso para la provincia de Cáceres con inversiones en servicios básicos y desarrollo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes una batería de medidas con efecto directo en la provincia de Cáceres. Estas abarcan desde infraestructuras hidráulicas hasta empleo juvenil, vivienda pública o formación sanitaria, con el objetivo de mejorar servicios básicos y reforzar el desarrollo económico y social de la región.

La decisión de mayor impacto local fue la autorización para contratar de nuevo las obras que permitirán terminar la mejora del abastecimiento de agua en Acehúche, una actuación que había quedado incompleta tras la resolución del contrato anterior. Junto a ello, el Ejecutivo autonómico dio también el visto bueno a un nuevo decreto para regular el personal docente e investigador contratado de la Universidad de Extremadura, al programa Construye tu futuro para jóvenes que cumplen medidas judiciales y a un convenio con la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón'.

Mejora del abastecimiento de agua

En el caso de Acehúche, la Junta autorizó la contratación de las obras necesarias para culminar la mejora del abastecimiento de agua al municipio. La actuación forma parte del Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras de Extremadura 2016-2030 y sale de nuevo a licitación con un presupuesto base de 985.000 euros, cofinanciado en un 85 por ciento con fondos Feder.

Según el acuerdo, en 2021 ya se adjudicaron unos trabajos para garantizar el suministro de agua potable en buenas condiciones de calidad, pero distintas circunstancias sobrevenidas impidieron terminarlos y obligaron a resolver el contrato.

La nueva intervención incluye la implantación de una toma sumergida en el fondo del embalse José María de Oriol. A eso se suman los elementos de cimentación, sujeción, protección y conexión necesarios para que el sistema sea funcional, seguro y compatible con la explotación municipal.

También se completarán obras pendientes en el depósito de agua bruta, el aljibe y las instalaciones eléctricas. En términos prácticos, lo aprobado permite reactivar una infraestructura básica para asegurar el abastecimiento a la localidad cacereña.

Nueva regulación para el profesorado universitario

Otro de los acuerdos con repercusión en la provincia fue la aprobación del decreto que regula el régimen del personal docente e investigador contratado laboral de la Universidad de Extremadura (Uex). El objetivo es adaptar esta normativa a la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario y dotar a la UEx de un marco más claro y homogéneo para ordenar la carrera docente laboral.

El texto define las distintas categorías de profesorado, fija criterios y procedimientos de acreditación, selección y contratación, regula el sistema retributivo y establece además un régimen transitorio para el personal contratado antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Apoyo a jóvenes con medidas judiciales

En el área social, el Ejecutivo autorizó la contratación del servicio para desarrollar el programa 'Construye tu futuro', dirigido a la incorporación sociolaboral de jóvenes que cumplen medidas judiciales al amparo de la ley de responsabilidad penal del menor. El contrato contará con un presupuesto de 1.794.068 euros para un periodo de 24 meses.

La iniciativa prevé servicios especializados para que estos menores adquieran destrezas profesionales y formación útil para su acceso al empleo. También contempla orientación laboral, acompañamiento individualizado, asesoramiento y recursos de acogida pensados para facilitar la autonomía personal y la transición a la vida adulta.

Formación sanitaria en Cáceres

El Consejo de Gobierno autorizó además la firma de un convenio con la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón', con sede en Cáceres, por importe de 101.646 euros. La transferencia servirá para desarrollar durante este año actividades de formación dirigidas a profesionales sanitarios.

El acuerdo permitirá financiar proyectos de docencia, investigación y actualización de conocimientos, competencias y habilidades. Además, reserva plazas a favor de la consejería en las acciones formativas previstas por la fundación.

Con este paquete de decisiones, la Junta centró parte de su sesión en asuntos muy concretos para la provincia. Desde una obra pendiente y clave para el agua en Acehúche hasta la regulación del profesorado universitario, la inserción de jóvenes vulnerables y la formación continua del personal sanitario. Cuatro acuerdos distintos, pero con un mismo hilo conductor: reforzar servicios públicos esenciales en la provincia de Cáceres.