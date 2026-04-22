Cinco millones de cupones de la ONCE mostrarán la singularidad de los pinares de Talayuela

Los pinares de Talayuela serán la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes 28 de abril, una iniciativa que permitirá difundir la riqueza natural de este enclave cacereño a través de cinco millones de cupones distribuidos por toda España.

La presentación ha tenido lugar en el conocido Parque de Juanjo, con la presencia del delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y del alcalde de Talayuela, Roberto Baños, acompañados por miembros de la corporación municipal y vecinos de la localidad.

Un enclave natural de gran valor ecológico

Los pinares de Talayuela constituyen una extensa masa forestal de alrededor de 500 hectáreas, integrada en la Red Natura 2000, la principal red ecológica de la Unión Europea destinada a la conservación de la biodiversidad. Este espacio se configura como un importante corredor ecológico que favorece la conectividad entre hábitats y especies.

El entorno está dominado por el pino piñonero, acompañado de robles y helechos, formando un ecosistema singular que surgió de manera espontánea junto al río. Esta característica lo convierte en un bosque autóctono poco habitual en la región, con un alto valor científico y ambiental.

Además, los pinares albergan una destacada riqueza faunística. Entre las especies más relevantes se encuentra la garza real, con una de las colonias más importantes de Europa, así como aves rapaces como buitres y águilas. También se ha documentado la presencia de especies protegidas como el murciélago de herradura, indicador de la buena calidad ambiental del entorno.

Este tipo de espacios desempeñan un papel clave en la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección del suelo, además de ofrecer oportunidades para el desarrollo del turismo sostenible.

Difusión nacional a través del cupón

La elección de los pinares de Talayuela como imagen del cupón forma parte de la línea de la ONCE destinada a promocionar espacios naturales, culturales y patrimoniales de todo el país. La organización selecciona estos motivos en colaboración con administraciones públicas y entidades locales, priorizando aquellos lugares que destacan por su singularidad o valor social.

Los cupones se diseñan a partir de propuestas que buscan visibilizar enclaves relevantes y, al mismo tiempo, acercar estos espacios al conjunto de la ciudadanía. Esta estrategia de difusión permite que millones de personas conozcan destinos que, en muchos casos, no forman parte de los circuitos turísticos tradicionales.

Desde el Ayuntamiento de Talayuela se ha valorado positivamente esta iniciativa, que supone una oportunidad para proyectar la imagen del municipio a nivel nacional. La presencia en el cupón de la ONCE contribuye a reforzar el reconocimiento de los pinares como uno de los principales atractivos naturales de la localidad.

Este tipo de acciones se enmarcan en estrategias de promoción territorial que pueden generar un impacto positivo en la economía local al aumentar la visibilidad y atraer visitantes interesados en el turismo de naturaleza.

Un cupón con importantes premios

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, así como múltiples premios adicionales de menor cuantía.

Los cupones se comercializan a través de la red de más de 21.000 vendedores y vendedoras de la organización, así como en su web oficial y establecimientos autorizados.

La inclusión de los pinares de Talayuela en esta iniciativa pone de relieve la importancia de conservar y poner en valor los recursos naturales como elemento clave para el desarrollo sostenible del medio rural.

Con este reconocimiento, Talayuela da un paso más en la difusión de su patrimonio natural, consolidando los pinares como un espacio de referencia en la provincia de Cáceres y un ejemplo de cómo la naturaleza puede convertirse en motor de identidad y proyección para el territorio.