Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pacto de gobiernoVirgen de la MontañaCáceres barrio a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Emprendimiento rural

Emprendimiento en Valencia de Alcántara: retos y oportunidades ante el interés de población extranjera

El encuentro, impulsado por la Diputación de Cáceres, reunió a representantes institucionales y agentes de desarrollo para identificar retos y oportunidades en la zona rural

Imagen de la reunión en Valencia de Alcántara.

Imagen de la reunión en Valencia de Alcántara. / Diputación de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara ha acogido una nueva sesión del proyecto 'En mi pueblo emprendí', una iniciativa orientada a fortalecer el tejido emprendedor en el medio rural y adaptar los recursos existentes a las necesidades reales del territorio. La jornada reunió a representantes institucionales, técnicos y agentes de desarrollo con el objetivo de identificar retos y oportunidades en la zona.

En el encuentro participaron miembros del propio consistorio, de la Mancomunidad Sierra de San Pedro, del Grupo de Acción Local Sierra de San Pedro-Los Baldíos y del Circular Fab, evidenciando la implicación conjunta de distintas entidades en el impulso del desarrollo local.

Durante la sesión, el alcalde, Alberto Piris, subrayó la importancia de contar con herramientas eficaces que permitan acompañar a los emprendedores desde las fases iniciales de sus proyectos. En este sentido, destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre agentes y facilitar el acceso a los recursos disponibles, con el fin de convertir ideas en iniciativas empresariales viables.

Aumento de la población extranjera

Uno de los aspectos más relevantes abordados fue el creciente interés de población extranjera por establecerse en el entorno rural de la zona. Este fenómeno, según coincidieron los participantes, abre nuevas oportunidades tanto para el emprendimiento como para la fijación de población. No obstante, también plantea desafíos, como la necesidad de disponer de personal técnico con competencias en otros idiomas, especialmente inglés, para facilitar la integración y generar confianza entre los nuevos residentes.

El encuentro también puso de relieve que muchos emprendedores requieren apoyo en cuestiones básicas, desde la tramitación administrativa hasta la gestión inicial de sus negocios. Esta realidad refuerza la importancia de ofrecer un acompañamiento técnico personalizado, uno de los pilares del proyecto.

Reforzar la estructura de apoyo

Asimismo, los agentes locales señalaron la necesidad de reforzar la estructura de apoyo en el territorio. Actualmente, los equipos técnicos atienden a un elevado número de municipios, lo que limita su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de asesoramiento.

Imagen de la reunión en Valencia de Alcántara.

Imagen de la reunión en Valencia de Alcántara. / Diputación de Cáceres

Pese a estos retos, los participantes valoraron de forma positiva el enfoque de 'En mi pueblo emprendí', destacando su capacidad para coordinar esfuerzos, optimizar recursos y ofrecer soluciones adaptadas a las particularidades de cada zona. La iniciativa, impulsada por la Diputación de Cáceres, permitirá trasladar las necesidades detectadas a futuras acciones formativas y líneas de apoyo.

Noticias relacionadas y más

El programa continuará desarrollándose a lo largo de 2026, ofreciendo a las personas interesadas en emprender en Valencia de Alcántara y su entorno nuevas herramientas para poner en marcha sus proyectos y contribuir al desarrollo económico y social del territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
  2. Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
  3. Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
  4. El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
  5. Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
  6. Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
  7. El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
  8. Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros

Emprendimiento en Valencia de Alcántara: retos y oportunidades ante el interés de población extranjera

Torre de Don Miguel despide a Bienvenida Bertol, alma del bar Silvia durante 35 años

Nuevo impulso para la provincia de Cáceres con inversiones en servicios básicos y desarrollo

Nuevo impulso para la provincia de Cáceres con inversiones en servicios básicos y desarrollo

Viaje al pasado: el 'Tren de los 80' ofrece una experiencia histórica entre Cáceres y Valencia de Alcántara

Viaje al pasado: el 'Tren de los 80' ofrece una experiencia histórica entre Cáceres y Valencia de Alcántara

Felcode lanza la 20ª edición del Programa Voluntarios Expertos con 19 plazas en seis países latinoamericanos

Felcode lanza la 20ª edición del Programa Voluntarios Expertos con 19 plazas en seis países latinoamericanos

Cinco millones de cupones de la ONCE mostrarán la singularidad de los pinares de Talayuela

Artistas de España e internacionales podrán ganar hasta 800 euros en el certamen de pintura rápida de Valdefuentes con inscripción gratuita

El Colegio Sagrado Corazón de Trujillo impulsa su Semana Cultural con la III Ruta “0 Emisiones”

Tracking Pixel Contents