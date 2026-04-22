Emprendimiento en Valencia de Alcántara: retos y oportunidades ante el interés de población extranjera

El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara ha acogido una nueva sesión del proyecto 'En mi pueblo emprendí', una iniciativa orientada a fortalecer el tejido emprendedor en el medio rural y adaptar los recursos existentes a las necesidades reales del territorio. La jornada reunió a representantes institucionales, técnicos y agentes de desarrollo con el objetivo de identificar retos y oportunidades en la zona.

En el encuentro participaron miembros del propio consistorio, de la Mancomunidad Sierra de San Pedro, del Grupo de Acción Local Sierra de San Pedro-Los Baldíos y del Circular Fab, evidenciando la implicación conjunta de distintas entidades en el impulso del desarrollo local.

Durante la sesión, el alcalde, Alberto Piris, subrayó la importancia de contar con herramientas eficaces que permitan acompañar a los emprendedores desde las fases iniciales de sus proyectos. En este sentido, destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre agentes y facilitar el acceso a los recursos disponibles, con el fin de convertir ideas en iniciativas empresariales viables.

Aumento de la población extranjera

Uno de los aspectos más relevantes abordados fue el creciente interés de población extranjera por establecerse en el entorno rural de la zona. Este fenómeno, según coincidieron los participantes, abre nuevas oportunidades tanto para el emprendimiento como para la fijación de población. No obstante, también plantea desafíos, como la necesidad de disponer de personal técnico con competencias en otros idiomas, especialmente inglés, para facilitar la integración y generar confianza entre los nuevos residentes.

El encuentro también puso de relieve que muchos emprendedores requieren apoyo en cuestiones básicas, desde la tramitación administrativa hasta la gestión inicial de sus negocios. Esta realidad refuerza la importancia de ofrecer un acompañamiento técnico personalizado, uno de los pilares del proyecto.

Reforzar la estructura de apoyo

Asimismo, los agentes locales señalaron la necesidad de reforzar la estructura de apoyo en el territorio. Actualmente, los equipos técnicos atienden a un elevado número de municipios, lo que limita su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de asesoramiento.

Imagen de la reunión en Valencia de Alcántara. / Diputación de Cáceres

Pese a estos retos, los participantes valoraron de forma positiva el enfoque de 'En mi pueblo emprendí', destacando su capacidad para coordinar esfuerzos, optimizar recursos y ofrecer soluciones adaptadas a las particularidades de cada zona. La iniciativa, impulsada por la Diputación de Cáceres, permitirá trasladar las necesidades detectadas a futuras acciones formativas y líneas de apoyo.

El programa continuará desarrollándose a lo largo de 2026, ofreciendo a las personas interesadas en emprender en Valencia de Alcántara y su entorno nuevas herramientas para poner en marcha sus proyectos y contribuir al desarrollo económico y social del territorio.