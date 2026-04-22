Felcode lanza la 20ª edición del Programa Voluntarios Expertos con 19 plazas en seis países latinoamericanos

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha abierto la convocatoria de la 20ª edición del Programa Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional para el Desarrollo, una iniciativa consolidada que permitirá a profesionales del ámbito local extremeño colaborar en proyectos técnicos en América Latina a lo largo de este año.

Imagen de uno de los proyectos impulsado por Felcode. / Cedida a El Periódico Extremadura

En esta edición se ofertan 19 plazas en seis países, entre los que se establecen Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. Los puestos que se ofrecen pertenecen a áreas como turismo, medio ambiente, fortalecimiento institucional, gestión de servicios públicos o desarrollo económico local.

Las asistencias técnicas tendrán una duración de cuatro semanas y están orientadas al intercambio de conocimientos entre administraciones públicas, favoreciendo la mejora de los servicios y el desarrollo sostenible en los territorios de destino.

Una iniciativa pionera en cooperación municipalista

El programa se enmarca en el modelo de cooperación técnica pública, que apuesta por la colaboración directa entre instituciones locales. Esta metodología, respaldada por organismos como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), se basa en el intercambio de experiencias y buenas prácticas como herramienta para fortalecer las capacidades institucionales.

A lo largo de sus diecinueve ediciones anteriores, el programa ha movilizado a más de 300 profesionales extremeños, consolidándose como una de las principales iniciativas de cooperación descentralizada en España.

Reunión de Felcode con motivo del Programa Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional para el Desarrollo. / Cedida a El Periódico Extremadura

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo es una entidad formada por ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones de Extremadura, creada con el objetivo de canalizar la cooperación internacional desde el ámbito local. Desde su constitución, Felcode ha impulsado proyectos en América Latina centrados en el desarrollo municipal, la sostenibilidad y la mejora de la gestión pública.

Según establece la propia organización, su trabajo se basa en un enfoque de cooperación horizontal, en el que las administraciones comparten conocimientos en igualdad de condiciones, alejándose de modelos asistencialistas tradicionales.

Impacto más allá del territorio de destino

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, también es presidente de Felcode. En este sentido, la Diputación de Cáceres participa activamente en la financiación y desarrollo de este tipo de programas. A través de distintas líneas de apoyo, la Institución Provincial ha contribuido a facilitar la participación de técnicos y técnicas de la provincia en proyectos internacionales, así como a reforzar el papel del mundo local en la cooperación al desarrollo.

Esta colaboración se enmarca en las políticas de acción exterior de la Diputación, que buscan no solo apoyar a territorios en desarrollo, sino también enriquecer la experiencia profesional del personal técnico extremeño, promoviendo una visión global y solidaria.

Personal voluntario trabajando en un proyecto en América Latina. / Cedida a El Periódico Extremadura

Además de los beneficios en los países participantes, el programa tiene un impacto directo en Extremadura. La participación de profesionales locales permite incorporar nuevas perspectivas y metodologías que pueden aplicarse posteriormente en sus municipios de origen. Igualmente, este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la gestión pública y a fomentar la innovación en las administraciones locales.

Plazo y requisitos

Las personas interesadas en participar deberán contar con formación y experiencia vinculadas a los perfiles ofertados, preferentemente en el ámbito de la administración local. El proceso de selección se basará en la valoración del currículum y una carta de motivación, pudiendo incluir entrevistas personales.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 10 de mayo de 2026, y las candidaturas deberán formalizarse a través de la página web de Felcode, donde también se puede consultar toda la información detallada.

Con esta nueva convocatoria, Felcode apuesta una vez más por una cooperación internacional basada en el conocimiento, la colaboración institucional y el compromiso con el desarrollo sostenible, consolidando el papel del ámbito local como actor clave en este ámbito.