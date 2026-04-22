Jarandilla de la Vera acoge el 27 de abril un concierto del ciclo ‘Primavera en la Vera’ de la Filarmónica Placentina

La Sociedad Filarmónica Placentina continúa con su ciclo de conciertos 'Primavera en la Vera', una propuesta cultural que está llevando la música clásica a distintos rincones de la comarca en escenarios de gran valor patrimonial.

La próxima cita tendrá lugar el lunes 27 de abril en Jarandilla de la Vera, donde el concierto se celebrará a las 20.30 horas en la Iglesia de San Agustín. Este enclave ofrecerá un marco ideal para disfrutar de una velada musical que forma parte de este recorrido sonoro por La Vera.

Mayo

El ciclo, que ya dio comienzo el pasado 12 de abril en Collado de la Vera con una actuación en el Hotel Rural Alcor del Roble, encara ahora sus siguientes fechas en el mes de mayo. El sábado 16, la programación se dividirá en dos escenarios: Pasarón de la Vera acogerá un concierto a las 19.00 horas en la Iglesia de El Salvador, mientras que Villanueva de la Vera será sede de otra actuación a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ras de Terra.

La jornada del domingo 17 de mayo concentrará varias actuaciones. ArroyoMolinos de la Vera abrirá el día con un concierto a las 11.30 horas en la Iglesia de San Nicolás, y ese mismo día, Valverde de la Vera será protagonista con dos citas: a las 12.30 horas en la Plaza de España y a las 18.00 horas en el Castillo de Don Nuño, un entorno histórico que añadirá un atractivo especial al evento.