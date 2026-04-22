Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Música clásica

Jarandilla de la Vera acoge el 27 de abril un concierto del ciclo ‘Primavera en la Vera’ de la Filarmónica Placentina

El ciclo 'Primavera en la Vera' continuará su recorrido sonoro por la comarca con conciertos en Jarandilla, Pasarón, Villanueva, Arroyomolinos y Valverde

Imagen del primer concierto.

Imagen del primer concierto. / Eugenio Mateos González

Pablo Parra

Cáceres

La Sociedad Filarmónica Placentina continúa con su ciclo de conciertos 'Primavera en la Vera', una propuesta cultural que está llevando la música clásica a distintos rincones de la comarca en escenarios de gran valor patrimonial.

La próxima cita tendrá lugar el lunes 27 de abril en Jarandilla de la Vera, donde el concierto se celebrará a las 20.30 horas en la Iglesia de San Agustín. Este enclave ofrecerá un marco ideal para disfrutar de una velada musical que forma parte de este recorrido sonoro por La Vera.

Mayo

El ciclo, que ya dio comienzo el pasado 12 de abril en Collado de la Vera con una actuación en el Hotel Rural Alcor del Roble, encara ahora sus siguientes fechas en el mes de mayo. El sábado 16, la programación se dividirá en dos escenarios: Pasarón de la Vera acogerá un concierto a las 19.00 horas en la Iglesia de El Salvador, mientras que Villanueva de la Vera será sede de otra actuación a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ras de Terra.

Noticias relacionadas y más

La jornada del domingo 17 de mayo concentrará varias actuaciones. ArroyoMolinos de la Vera abrirá el día con un concierto a las 11.30 horas en la Iglesia de San Nicolás, y ese mismo día, Valverde de la Vera será protagonista con dos citas: a las 12.30 horas en la Plaza de España y a las 18.00 horas en el Castillo de Don Nuño, un entorno histórico que añadirá un atractivo especial al evento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
  2. Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
  3. Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
  4. La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
  5. Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
  6. Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
  7. Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
  8. El alcalde de Plasencia exige una reestructuración a Tesorería por retrasos en pagos a proveedores y servicios esenciales

El Ayuntamiento de Carbajo, desesperado tras un mes sin conexión telefónica: "Estamos hartos de que nos traten como personas de segunda categoría"

Jarandilla de la Vera acoge el 27 de abril un concierto del ciclo ‘Primavera en la Vera’ de la Filarmónica Placentina

Brozas celebra ‘La Leyenda del Toro de San Marcos’ con senderismo, teatro y folclore el 25 de abril

Brozas celebra ‘La Leyenda del Toro de San Marcos’ con senderismo, teatro y folclore el 25 de abril

Emprendimiento en Valencia de Alcántara: retos y oportunidades ante el interés de población extranjera

Torre de Don Miguel despide a Bienvenida Bertol, alma del bar Silvia durante 35 años

Nuevo impulso para la provincia de Cáceres con inversiones en servicios básicos y desarrollo

Nuevo impulso para la provincia de Cáceres con inversiones en servicios básicos y desarrollo

Viaje al pasado: el 'Tren de los 80' ofrece una experiencia histórica entre Cáceres y Valencia de Alcántara

Viaje al pasado: el 'Tren de los 80' ofrece una experiencia histórica entre Cáceres y Valencia de Alcántara

Felcode lanza la 20ª edición del Programa Voluntarios Expertos con 19 plazas en seis países latinoamericanos

Felcode lanza la 20ª edición del Programa Voluntarios Expertos con 19 plazas en seis países latinoamericanos
Tracking Pixel Contents