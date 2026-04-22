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Torre de Don Miguel despide a Bienvenida Bertol, alma del bar Silvia durante 35 años

Vecinos y forasteros coinciden en la especial calidez de Bienvenida Bertol, cuya jubilación en febrero de 2023 ya había marcado el fin de una era en Torre de Don Miguel

Bienve y su hija Silvia.

Bienve y su hija Silvia. / Cedida

Pablo Parra

Cáceres

El pequeño pueblo de Torre de Don Miguel se ha despedido de una de sus personas más queridas. Para muchos, Bienvenida Bertol no es más que un nombre, pero quienes la conocieron saben lo importante que fue ‘Bienve’, que es como la conocía todo el mundo, para la localidad. Dueña del bar Silvia —nombre que comparte con su hija— durante 35 años, Bienve falleció el pasado sábado, a los 68 años, víctima de un cáncer que se llevó a una persona siempre dispuesta a ayudar, amable y cálida.

Su bar, situado a las puertas de la plaza Mayor, era un lugar habitual para tomar un café o comprar un helado, especialmente en la época estival. Lo regentó durante décadas con la ayuda de su marido, Lino, y su hija Silvia, a quienes deja ahora con un gran vacío.

Actualmente se encontraba jubilada desde febrero de 2023, lo que ya supuso un golpe para el pueblo. Mientras otros bares de la plaza abrían y cerraban, ella nunca falló hasta el momento de su jubilación. Ver la persiana bajada de ‘la Silvia’ no era una imagen habitual, y los vecinos del municipio, en Sierra de Gata, tuvieron que acostumbrarse a ello.

Bar Silvia, en 2021.

Bar Silvia, en 2021. / E.P

Fue en octubre de 2025 cuando se le detectó un tumor que resultó ser maligno y causó su fallecimiento apenas seis meses después. “Estaba recogiendo aceitunas”, recuerda su hija sobre el momento en que recibieron la llamada para su ingreso.

Las aceitunas también formaron parte de su vida, ya que, además del bar, tuvo un puesto de recogida.

La procesión de la Virgen, aplazada

El pueblo se muestra consternado por la pérdida de todo un símbolo. Prueba de ello ha sido el aplazamiento de la procesión de la Virgen de la Bienvenida de vuelta a su ermita hasta el próximo 26 de abril, según anunció la directiva de la cofradía en un bando municipal.

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Forasteros y vecinos coinciden en algo: no había quien no percibiera lo especial que era Bienve. Torre de Don Miguel no volverá a ser la misma sin ella. Su bar hacía sentir a cualquiera como en casa, porque, en realidad, era su casa. Y ahora, el pueblo pierde mucho más que una vecina: pierde una parte de sí mismo.

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