Viaje al pasado: el 'Tren de los 80' ofrece una experiencia histórica entre Cáceres y Valencia de Alcántara

La provincia de Cáceres se prepara para acoger una nueva experiencia turística y cultural vinculada al patrimonio ferroviario. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM), en colaboración con Alsa y Trenes Turísticos, ha organizado un viaje especial a bordo del emblemático 'Tren de los 80', que conectará las localidades de Cáceres y Valencia de Alcántara en una jornada abierta al público general.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa "Sierra de Gredos", que la asociación desarrollará durante el puente de mayo entre Madrid y Cáceres, y aprovecha la estancia del convoy histórico en tierras extremeñas para ofrecer una excursión única por la antigua conexión ferroviaria internacional con Portugal.

Un recorrido por la historia y el paisaje extremeño

La jornada comenzará a primera hora de la mañana en la estación de Cáceres, desde donde partirá el tren para recorrer cerca de 100 kilómetros a través de uno de los entornos más representativos del paisaje extremeño. El trayecto permitirá a los viajeros disfrutar de dehesas, encinares y zonas de alto valor ecológico, características del bosque mediterráneo.

Durante el recorrido, está prevista una parada fotográfica en Arroyo-Malpartida, uno de los puntos destacados del viaje, donde los participantes podrán contemplar el tren en plena ruta y capturar imágenes de esta experiencia singular. El trayecto continuará hasta la estación de Valencia de Alcántara, a la que se llegará tras aproximadamente una hora de viaje.

Destino: patrimonio histórico y riqueza natural

Una vez en Valencia de Alcántara, los viajeros serán trasladados en autobús hasta el núcleo urbano. Allí, quienes lo deseen podrán participar en una visita guiada previamente reservada o disfrutar de tiempo libre para recorrer la localidad.

Este municipio cacereño destaca por su riqueza patrimonial, con uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa occidental, formado por más de 40 dólmenes. A ello se suma su barrio gótico judío, uno de los mejor conservados de Extremadura, que refleja la importancia histórica de la localidad como enclave fronterizo.

El entorno natural de Valencia de Alcántara es otro de sus grandes atractivos. Situado en la comarca de la Sierra de San Pedro, el municipio está rodeado de amplias dehesas y espacios naturales de gran valor ecológico. Esta zona forma parte de la Red Natura 2000 y alberga una destacada biodiversidad, con especies protegidas como el águila imperial ibérica o el buitre negro, lo que convierte la visita en una experiencia que combina cultura y naturaleza.

Recuperar el patrimonio ferroviario a través del turismo

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, fundada en 1946 y declarada de utilidad pública en 1988, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la conservación y restauración del patrimonio histórico ferroviario. Desde hace más de 25 años, desarrolla proyectos como el 'Tren de los 80', mediante los cuales recupera material ferroviario y lo pone en circulación para acercarlo a la sociedad.

Gracias al trabajo voluntario de sus socios y a la colaboración con entidades del sector, estos trenes históricos vuelven a rodar ofreciendo experiencias únicas. Iniciativas como esta no solo contribuyen a preservar la memoria del ferrocarril, sino que también sirven como herramienta de dinamización turística en territorios como Extremadura, poniendo en valor su patrimonio, su paisaje y su historia desde una perspectiva diferente.

Una experiencia completa

El viaje está previsto para el próximo sábado 2 de mayo. Tras la estancia en la localidad, los participantes dispondrán de tiempo para disfrutar de la gastronomía local y del ambiente del municipio antes de emprender el viaje de regreso. La llegada a Cáceres está prevista en torno a las 19:00 horas, completando así una jornada pensada para todos los públicos.

Los billetes, con precios a partir de 26,95 euros y descuentos para socios de la AAFM, pueden adquirirse a través de la web de Trenes Turísticos o en el local social de la asociación en Madrid.