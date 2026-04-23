Infraestructuras para Cáceres y Portugal: las claves con las que la Agrupación Europea de Cooperación Territorial irá a Bruselas

La Diputación de Cáceres continúa avanzando en la consolidación de la futura Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) lusocacereña, un proyecto estratégico que sitúa a las infraestructuras y la conectividad como ejes clave para el desarrollo del territorio. El presidente provincial, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este miércoles con representantes de esta iniciativa, que integrará a ocho entidades municipales de ambos lados de la frontera hispano-portuguesa.

Calendario para su constitución

Fernando López, director de las áreas de Presidencia, Hacienda y Asistencia a Entidades Locales de la Institución Provincial, ha señalado que el principal objetivo del reciente encuentro mantenido entre representantes de ambas partes ha sido definir un cronograma de trabajo que permita avanzar en los distintos trámites necesarios para la constitución de esta estructura europea.

Según ha explicado, durante la reunión se han establecido las diferentes fases que deberán cumplirse en los próximos meses para "completar el proceso administrativo y jurídico" que culminará con la formalización de la agrupación.

En este sentido, López ha indicado que la previsión es que la AECT pueda quedar constituida "en el mes de septiembre". Fernando López ha subrayado que la intención de ambas instituciones es que, una vez formalizada la agrupación, se pueda comenzar a trabajar de manera efectiva en proyectos conjuntos que beneficien a los territorios implicados.

La planificación establecida permitirá, según ha indicado, "avanzar de forma ordenada" en un proceso que requiere coordinación entre diferentes administraciones y el cumplimiento de los requisitos establecidos a nivel europeo.

Una cooperación centrada en el desarrollo

La nueva agrupación nace con el objetivo de coordinar esfuerzos entre administraciones locales para impulsar proyectos comunes en áreas como el desarrollo económico, el turismo o el medio ambiente. Sin embargo, uno de los pilares fundamentales de esta cooperación será la mejora de las comunicaciones, consideradas esenciales para garantizar servicios adecuados y favorecer la cohesión territorial.

Reunión de la Diputación de Cáceres por la AECT lusocacereña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Entre las actuaciones prioritarias que se han puesto sobre la mesa destacan proyectos de gran relevancia para la provincia de Cáceres, como la prolongación de la autovía autonómica EX-A1 hasta la frontera con Portugal, en concreto hasta Monfortinho, así como la mejora de la conexión portuguesa mediante la IC-31 hasta Castelo Branco. Estas infraestructuras se consideran clave para reforzar la movilidad transfronteriza, facilitar el transporte de mercancías y mejorar la accesibilidad de las zonas rurales.

La puesta en marcha de estas conexiones permitiría reducir el aislamiento de municipios situados en la conocida como "raya", contribuyendo a fijar población y a generar nuevas oportunidades económicas. Además, estas mejoras en la red viaria favorecerían el intercambio comercial y turístico entre ambos países, consolidando a este territorio como un espacio estratégico entre Madrid y Lisboa.

Relaciones históricas con proyección europea

El secretario ejecutivo de la Comunidad Intermunicipal de la Beira Baixa, João Carvalhinho, ha explicado que ambas partes trabajan desde junio del pasado año en esta línea de cooperación, con el objetivo de "modernizar la relación institucional" entre dos territorios que mantienen vínculos históricos, culturales, económicos y sociales muy estrechos.

Carvalhinho ha subrayado que esta iniciativa busca dotar a la cooperación existente de una "dimensión europea" que permita reforzar el posicionamiento conjunto en el ámbito comunitario. En este sentido, ha destacado la importancia de contar con una estructura formal que facilite la interlocución directa con otras instituciones y permita acceder a nuevas oportunidades de financiación y desarrollo.

Por su parte, el responsable de asuntos de Cooperación de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, Artur Nunes, ha destacado que esta iniciativa nace del trabajo conjunto entre la Diputación de Cáceres y la comunidad intermunicipal portuguesa, con el impulso de sus respectivos presidentes. Según ha explicado, la intención es "dotar de mayor estructura y estabilidad" a una relación que ya cuenta con una base sólida.

Nunes ha señalado que la AECT se concibe como una institución orientada a la cooperación en múltiples ámbitos, desde el institucional hasta el cultural, social o reivindicativo. En este sentido, ha subrayado que el objetivo es fortalecer los vínculos entre territorios que, pese a la desaparición administrativa de la frontera, aún necesitan herramientas que impulsen su desarrollo conjunto.

Implicación social y territorial

En este contexto, Nunes ha incidido en la importancia de generar interés entre la ciudadanía y los municipios, fomentando la participación y el sentimiento de pertenencia a un espacio común. "Hay que darle más fuerza a la relación entre Portugal y España", ha apuntado, destacando el papel de esta plataforma como instrumento para reforzar ese entendimiento.

El responsable de cooperación ha recordado que la frontera entre ambos países, aunque ya no tiene el peso de épocas pasadas, sigue siendo un elemento que condiciona el desarrollo de estas regiones. Por ello, ha defendido la necesidad de impulsar iniciativas que contribuyan a superar barreras y a aprovechar las oportunidades que ofrece la cooperación europea.

Reunión entre la Diputación de Cáceres y la Beira Baixa. / Cedida a El Periódico Extremadura

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial es una figura jurídica creada por la Unión Europea en 2006, con el objetivo de facilitar la cooperación entre regiones y entidades locales de distintos países miembros.

Este instrumento permite desarrollar proyectos conjuntos con mayor agilidad administrativa y acceder a financiación europea para iniciativas de interés común. Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es reforzar la capacidad de ambos territorios para defender sus intereses en el ámbito europeo. Carvalhinho ha señalado que la creación de esta estructura permitirá "ir a Bruselas a reclamar" lo que merecen y lo que necesitan para garantizar el desarrollo y el crecimiento de esta zona transfronteriza.

Retos compartidos y oportunidades

Desde su creación, las AECT se han consolidado como herramientas clave para impulsar el desarrollo de zonas fronterizas, especialmente en ámbitos como las infraestructuras, la innovación o la sostenibilidad. En el caso de la futura agrupación lusocacereña, la Diputación de Cáceres actúa como institución promotora, liderando un proceso que busca modernizar las relaciones históricas entre ambos territorios.

La integración de municipios cacereños y portugueses permitirá abordar de forma conjunta desafíos como la despoblación, la falta de infraestructuras o la necesidad de diversificar la economía rural. En este sentido, la mejora de las comunicaciones se presenta como una herramienta fundamental para revertir estas dinámicas. Además de las infraestructuras viarias, la AECT trabajará en la puesta en valor del patrimonio natural compartido, como la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional o el Parque Internacional del Tajo, espacios que ofrecen un gran potencial para el desarrollo del turismo sostenible.

Futuro de cooperación y crecimiento

La AECT permitirá, además, canalizar proyectos conjuntos y acceder a financiación comunitaria, facilitando la puesta en marcha de iniciativas que impulsen el crecimiento económico y social de este territorio compartido. La creación de esta agrupación supone un paso adelante en la construcción de un espacio transfronterizo más cohesionado y competitivo. La mejora de las infraestructuras no solo facilitará la movilidad, sino que también permitirá acercar servicios, atraer inversiones y reforzar la calidad de vida en el medio rural.

Reunión por la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial. / Cedida a El Periódico Extremadura

La apuesta por esta estructura responde a una estrategia más amplia orientada a fortalecer las regiones fronterizas dentro del contexto europeo. Nunes ha subrayado que este tipo de herramientas no solo favorecen la cooperación institucional, sino que también permiten afrontar con mayor solidez los retos del futuro.

En este sentido, la futura agrupación se presenta como un espacio de diálogo y acción conjunta que contribuirá a consolidar las relaciones entre Cáceres y la Beira Baixa, reforzando su papel dentro de la euroregión y avanzando hacia un modelo de desarrollo compartido basado en la colaboración.

Con la mirada puesta en su constitución definitiva en los próximos meses, la AECT lusocacereña se perfila como una herramienta clave para impulsar el desarrollo de la provincia de Cáceres, situando la cooperación y la conectividad en el centro de su estrategia de futuro.