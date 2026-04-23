La Sierra de Gata, un paraíso para las mariposas, protagonista de jornadas de divulgación y ciencia

San Martín de Trevejo será el escenario de una nueva edición de las Jornadas de Mariposas en Sierra de Gata, una cita que ha evolucionado desde un encuentro informal entre aficionados hasta convertirse en un espacio de referencia para la divulgación científica y la conservación de los lepidópteros en Extremadura.

Lo que comenzó como una reunión de un pequeño grupo de amantes de la naturaleza ha ido creciendo con el paso de los años hasta alcanzar su tercera edición, consolidándose como un foro que reúne a especialistas, investigadores y público general en torno al estudio de las mariposas. La iniciativa, impulsada por colectivos como el Microrrefugio de Mariposas Almaillo y asociaciones conservacionistas, surgió con una idea clara: compartir conocimiento y despertar el interés por la biodiversidad desde el entorno rural.

Del intercambio de experiencias a un encuentro científico

El origen de estas jornadas responde a la inquietud común sobre acercar el conocimiento científico a la ciudadanía. En sus primeras ediciones, el objetivo principal era generar un espacio de intercambio entre personas interesadas en las mariposas, promoviendo la observación y el aprendizaje desde una perspectiva accesible.

Con el tiempo, la propuesta ha ido incorporando contenidos más especializados, con la participación de entidades como la Asociación Lepidopterológica Extremeña, investigadores nacionales e internacionales y proyectos de seguimiento como BMS España.

Hoy, las jornadas combinan divulgación y ciencia, incluyendo conferencias, documentales, salidas de campo y observaciones nocturnas, lo que las convierte en un punto de encuentro anual para expertos y aficionados.

Una herramienta para la conservación

Más allá de su carácter formativo, estas jornadas tienen una clara vocación conservacionista. La Sierra de Gata alberga una notable diversidad de lepidópteros, un grupo de insectos clave en los ecosistemas por su papel como polinizadores y bioindicadores del estado ambiental.

Los organizadores insisten en que el conocimiento es la base para la protección de estas especies, en un contexto en el que numerosas investigaciones alertan del declive de las poblaciones de mariposas a nivel europeo debido a factores como el cambio climático, la intensificación agrícola o el abandono rural.

En este sentido, iniciativas como estas jornadas buscan sensibilizar sobre la importancia de preservar los hábitats naturales y fomentar prácticas sostenibles que favorezcan la biodiversidad.

La singularidad de Sierra de Gata

La Sierra de Gata reúne unas condiciones excepcionales para la presencia de mariposas. Su variedad de hábitats, desde dehesas y bosques de robles hasta praderas y zonas de montaña, permite la coexistencia de numerosas especies, muchas de ellas ligadas a ecosistemas bien conservados.

Los lepidópteros encuentran en este territorio una combinación de factores clave. Abundancia de flora, diversidad climática y paisajes abiertos, elementos fundamentales para su desarrollo, son algunos de ellos.

Además, la comarca se ha convertido en un espacio de referencia para proyectos de seguimiento y conservación, como los impulsados desde el microrrefugio Almaillo, donde se realizan estudios continuados sobre mariposas diurnas en colaboración con redes científicas nacionales.

Un programa que une ciencia y territorio

El programa de esta tercera edición incluye ponencias de especialistas, talleres, visitas al microrrefugio de mariposas y actividades de observación tanto diurna como nocturna. También se abordarán cuestiones como el seguimiento de especies, la cooperación internacional en conservación o el impacto ambiental sobre estos insectos.

Las jornadas se desarrollarán en distintos espacios de la comarca, combinando sesiones teóricas con experiencias prácticas en plena naturaleza, lo que permite a los participantes conocer de primera mano el valor ecológico de la Sierra de Gata.

Divulgación científica desde el medio rural

La celebración de este tipo de eventos en localidades como San Martín de Trevejo pone de manifiesto el papel del medio rural como escenario idóneo para la educación ambiental y la investigación. Lejos de limitarse a grandes núcleos urbanos, la ciencia encuentra en estos entornos una oportunidad para conectar directamente con la naturaleza.

Las Jornadas de Mariposas, que en esta ocasión se celebrarán los días 23 y 24 de mayo, no solo contribuyen a difundir conocimiento, sino que también dinamizan el territorio, fomentan el turismo sostenible y refuerzan la identidad local en torno a su patrimonio natural.

Con iniciativas como esta, Sierra de Gata se posiciona como un enclave único para la conservación de la biodiversidad, demostrando que el futuro de la ciencia también se construye desde los pueblos.