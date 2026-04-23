Cochinillo, cordero y secreto ibérico protagonizan el Mes del Asado en Malpartida de Cáceres

Malpartida de Cáceres vuelve a situarse en el mapa gastronómico regional con la celebración del Mes del Asado, una iniciativa que, en el marco de su designación como Ciudad Gastronómica Extremeña 2026, reúne durante varios fines de semana a vecinos y visitantes en torno a uno de los pilares de la cocina local: la carne asada al horno y a la brasa.

El evento, que tiene uno de sus momentos destacados el fin de semana del 24 y 25 de abril, forma parte de una programación más amplia en la que cada mes se dedica a un producto o temática culinaria, con el objetivo de promocionar la gastronomía tradicional del municipio y dinamizar el sector hostelero.

Una cita gastronómica de consolidación reciente

Aunque el Mes del Asado no cuenta con un origen histórico centenario, sí responde a una estrategia cultural y turística impulsada en los últimos años por el ayuntamiento y el tejido empresarial local. Esta propuesta se enmarca dentro de una tendencia creciente en Extremadura, que busca convertir la gastronomía en motor económico y reclamo turístico, siguiendo el ejemplo de otras celebraciones consolidadas en la región.

Su consolidación ha ido de la mano del reconocimiento de Malpartida como destino gastronómico, reforzando una identidad culinaria que, aunque comparte raíces con la cocina extremeña, posee matices propios ligados al entorno rural y ganadero de la zona.

Un homenaje a la cocina tradicional extremeña

El Mes del Asado no conmemora un acontecimiento concreto, sino que actúa como homenaje a las técnicas culinarias tradicionales, especialmente aquellas vinculadas al horno de leña y a la brasa. Estas formas de cocinar, profundamente arraigadas en la cultura popular, han sido durante siglos la base de la alimentación en los entornos rurales.

En este sentido, la iniciativa recupera el valor de la cocina lenta, del producto local y de recetas transmitidas de generación en generación, en una región donde la gastronomía ha estado históricamente ligada a la actividad agrícola y ganadera.

Platos protagonistas: tradición y producto local

Durante estas jornadas, los establecimientos participantes elaboran menús especiales en los que destacan algunos de los platos más representativos de la cocina extremeña. Entre ellos, el cochinillo asado, el cordero al horno o a la brasa y las paletillas y piernas de cordero ocupan un lugar central, preparados con técnicas tradicionales que garantizan textura y sabor.

Junto a estos, aparecen otras propuestas como el secreto ibérico, la presa o el bacalao a la portuguesa, reflejo este último de la cercanía con Portugal y de la influencia gastronómica compartida en la zona fronteriza. Las guarniciones, generalmente a base de patatas panaderas, pimientos o ensaladas, completan una oferta contundente y fiel a la cocina de siempre.

Además, muchos restaurantes incorporan recetas tradicionales reinterpretadas, combinando producto local con presentaciones actuales, lo que permite atraer tanto a un público tradicional como a nuevos visitantes.

Gastronomía como seña de identidad

El Mes del Asado se ha convertido en una herramienta clave para la promoción turística de Malpartida de Cáceres, favoreciendo la llegada de visitantes durante varios fines de semana consecutivos y generando actividad en bares, restaurantes y alojamientos.

Este tipo de iniciativas contribuye, además, a reforzar la identidad local, poniendo en valor la gastronomía como elemento cultural y como parte del patrimonio inmaterial del municipio. En un contexto en el que los destinos rurales buscan diferenciarse, propuestas como esta permiten posicionar a Malpartida como un referente en turismo gastronómico dentro de Extremadura.

En definitiva, el Mes del Asado no solo es una invitación a disfrutar de la buena mesa, sino también una muestra de cómo la tradición puede convertirse en motor de desarrollo. A través del sabor, Malpartida de Cáceres reivindica su historia, su territorio y su forma de entender la cocina: pausada, auténtica y profundamente ligada a sus raíces.