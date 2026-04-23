El proyecto 'En mi pueblo emprendí' impulsa el emprendimiento y el empleo juvenil en Navalmoral de la Mata

El proyecto 'En mi pueblo emprendí' ya ha pasado por Navalmoral de la Mata. El encuentro se ha producido a través de una sesión en la que representantes municipales, entidades sociales y agentes de desarrollo han analizado las oportunidades y desafíos para impulsar la actividad económica en la comarca del Campo Arañuelo.

En el encuentro participaron el alcalde, Enrique Hueso, y el concejal de Emprendimiento, Benito Pineda, junto a representantes de entidades como Fundación Concha, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Cepaim, Arjabor o Fundación Yuste, además de técnicos vinculados al desarrollo local.

Durante la jornada se abordaron cuestiones clave relacionadas con el emprendimiento y el reto demográfico, destacando la necesidad de coordinar recursos y mejorar el acceso a la información para quienes desean iniciar un negocio en el territorio.

Un contexto de incertidumbre y oportunidad

Hueso subrayó que la comarca atraviesa un momento marcado por factores como la incertidumbre sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz o el impacto de las obras del AVE, elementos que influyen directamente en el desarrollo económico de la zona.

No obstante, destacó la actitud proactiva del municipio, que apuesta por la formación y el emprendimiento como herramientas clave para generar nuevas oportunidades, especialmente entre la población joven.

Un programa que conecta recursos y talento

El proyecto 'En mi pueblo emprendí', impulsado por la Diputación de Cáceres, se caracteriza por su capacidad para articular redes de colaboración entre entidades públicas y privadas, facilitando que los emprendedores accedan a recursos que, en muchas ocasiones, existen pero no están suficientemente conectados.

A diferencia de otras iniciativas, este programa incorpora herramientas de orientación estratégica y mentoría, que permiten a los participantes diseñar modelos de negocio más sostenibles. Según distintas experiencias recogidas en programas similares a nivel nacional, este tipo de acompañamiento aumenta las probabilidades de éxito en las fases iniciales de un proyecto empresarial.

Además, el programa trabaja en la identificación de sectores con potencial en cada territorio, como la economía digital, los servicios de proximidad o las actividades vinculadas a la sostenibilidad, alineándose con las estrategias de desarrollo rural promovidas por la Unión Europea a través de fondos como el Fondo Social Europeo Plus.

Supone una oportunidad para los jóvenes del medio rural

Uno de los aspectos más relevantes de iniciativas como 'En mi pueblo emprendí' es su impacto en la población joven. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la falta de oportunidades laborales es uno de los principales factores que impulsa la salida de jóvenes de los entornos rurales.

En este contexto, programas de apoyo al emprendimiento contribuyen a generar alternativas laborales en el propio territorio, permitiendo que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades.

El acceso a asesoramiento, formación y redes de contacto facilita que nuevas ideas empresariales puedan materializarse, al tiempo que fomenta una cultura emprendedora que resulta clave para la revitalización económica de las comarcas.

Mejorar la coordinación, clave para el futuro

Durante la sesión, los agentes participantes coincidieron en la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos programas y recursos existentes, ya que la dispersión de información dificulta en muchos casos el acceso a ayudas y servicios.

En este sentido, el proyecto ha sido valorado de forma muy positiva por su papel como puente entre administraciones y emprendedores, simplificando procesos y facilitando el acceso a oportunidades.

Continuidad del proyecto

El programa continuará desarrollándose en Navalmoral de la Mata y su entorno a lo largo de este año, con el objetivo de adaptar futuras líneas de apoyo a las necesidades detectadas y reforzar el tejido empresarial de la comarca.

Con iniciativas como esta, la Diputación de Cáceres avanza en su estrategia de desarrollo territorial, apostando por el emprendimiento como herramienta para generar empleo, fijar población y ofrecer un futuro a los jóvenes en su lugar de origen, contribuyendo así a la sostenibilidad social y económica del medio rural.