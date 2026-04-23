Trujillo presenta la XXXIX Feria Nacional del Queso con Italia como país invitado

La Feria Nacional del Queso de Trujillo 2026 ya está en marcha. Ayer por la mañana, la Sala Multiusos del Palacio Provincial de la Diputación de Cáceres acogió la presentación oficial de uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos del calendario nacional.

El acto institucional contó con la participación de destacadas autoridades y representantes del sector. Intervinieron Angélica García Gómez, diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería; María Inés Rubio, alcaldesa de Trujillo y presidenta de la Institución Ferial; Beatriz Pablos Blázquez; y Pedro Arroyo, en representación de la entidad patrocinadora.

Durante la presentación se destacó el carácter internacional que sigue consolidando esta feria, que en su trigésimo novena edición tendrá a Italia como país invitado, junto con la participación de Portugal. Esta apuesta refuerza la proyección exterior de un evento que ya es referencia dentro y fuera de España.

Más de 80 queserías participarán en esta edición, ofreciendo una amplia variedad de productos que convertirán a Trujillo en un auténtico punto de encuentro para profesionales, productores y amantes del queso. Además, la programación incluirá actividades paralelas como conciertos, que contribuirán a crear un ambiente festivo y atractivo para todos los públicos.

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Con tradición, sabor e innovación como pilares, la Feria Nacional del Queso vuelve a posicionarse como una cita imprescindible en el panorama gastronómico. Una edición que promete superar expectativas y llenar Trujillo de visitantes en busca de experiencias únicas en torno al queso.