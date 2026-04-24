Agustín Melchor Terrón, nuevo Cronista Oficial de Santa Cruz de la Sierra
Agustín Melchor Terrón recibe la medalla de Cronista Oficial de Extremadura y toma el relevo de Francisco Cillán Cillán en la defensa y difusión del legado histórico y cultural de Santa Cruz de la Sierra.
Santa Cruz de la Sierra cuenta desde hoy con un nuevo Cronista Oficial. Agustín Melchor Terrón ha recibido este reconocimiento en un acto en el que la alcaldesa, María Belén Corredera Miura, le impuso la medalla de Cronista Oficial de Extremadura.
La distinción reconoce la trayectoria y el compromiso de quienes dedican su labor a preservar, investigar y difundir la historia, la cultura y las tradiciones de la tierra extremeña. Con este nombramiento, Melchor Terrón asume una responsabilidad ligada a la memoria colectiva del municipio y a la transmisión de su legado histórico y cultural.
Agustín Melchor Terrón toma el relevo de Francisco Cillán Cillán, anterior cronista oficial, quien desempeñó durante años esta labor con dedicación y compromiso con Santa Cruz de la Sierra.
Desde el Ayuntamiento se ha trasladado la enhorabuena al nuevo cronista por este merecido reconocimiento, así como el agradecimiento por continuar dando voz al legado de Santa Cruz de la Sierra y de toda Extremadura.
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