Casares de las Hurdes rinde homenaje a Diego Bardón, el creador irrepetible que desbordó etiquetas

La localidad de Casares de las Hurdes se prepara para rendir homenaje a una de las figuras más inclasificables de la historia reciente de Extremadura. Este sábado 25 de abril, a las 12.30 horas, la plaza del Lindón acogerá un acto cargado de emoción y memoria dedicado a Diego Bardón, fallecido en diciembre de 2024 y recordado como un creador irrepetible, capaz de moverse con naturalidad entre la provocación, el arte y el compromiso.

El encuentro reunirá a vecinos de la comarca hurdana, familiares llegados desde Fuente del Maestre y una amplia representación de personas vinculadas a los múltiples ámbitos en los que Bardón dejó huella: el periodismo, el deporte, la cultura, la política y la tauromaquia. Será, en palabras de los organizadores, un acto de “justicia poética” en una tierra que el homenajeado sintió siempre como propia.

Detrás de la iniciativa está un grupo de amigos que compartieron con él algunos de sus últimos momentos. “El homenaje surge tras su funeral en diciembre de 2024. Una serie de amigos que estuvimos presentes decidimos que organizaríamos un acto en su recuerdo en Casares de las Hurdes, un pueblo que él mismo incluyó en su epitafio, donde tenía amigos y que visitaba con frecuencia”, explica Estanislao Martín, impulsor del acto y amigo personal de Bardón. Su testimonio aporta una dimensión íntima a un homenaje que nace, más que de una iniciativa institucional, de la necesidad compartida de recordar.

Diego Bardón con Estanislao Martín. / Cedida

Hablar de Diego Bardón es hacerlo de un personaje que desbordó cualquier etiqueta. Para muchos, fue un símbolo de una España en transformación, un “rebelde con causa” que hizo de la inconformidad su forma de vida. Su trayectoria refleja el pulso de una época marcada por la búsqueda de nuevas libertades, en la que figuras como la suya contribuyeron a ensanchar los márgenes de lo posible desde la cultura y la acción individual.

El Torero Pánico

Uno de los capítulos más singulares de su vida se escribió en el mundo taurino, donde Bardón se convirtió en una figura de culto bajo la denominación de 'Torero Pánico'. Influido por corrientes artísticas vinculadas a creadores como Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal, impulsó una concepción alternativa de la tauromaquia que rompía con los cánones tradicionales. Su idea de una “tauromaquia convexa”, más espiritual y menos violenta, lo situó en los márgenes del sistema y le acarreó no pocos conflictos, incluidas detenciones que hoy forman parte de su leyenda personal.

Pero Bardón no se limitó a los ruedos. En el ámbito del periodismo, fue uno de los miembros fundadores del histórico Diario 16, desde donde desarrolló una carrera marcada por la independencia y la mirada crítica. Como corresponsal internacional, fue testigo directo de algunos de los cambios sociales más profundos en Europa, siempre con una escritura libre y afilada que evitaba los lugares comunes.

Su capacidad para sorprender no se agotó con los años. Ya en la madurez, irrumpió en el mundo del deporte con una propuesta tan desconcertante como coherente con su filosofía vital: correr maratones de espaldas. Participó incluso en pruebas de la magnitud de la Maratón de Nueva York, no como una extravagancia, sino como una forma de reivindicar otra manera de avanzar, desafiando la lógica convencional y proponiendo una mirada distinta sobre el movimiento y la vida.

Bardón en la Maratón de Nueva York. / Cedida

Homenaje a un extremeño polifacético

El homenaje del sábado pretende reunir todas esas facetas en un mismo espacio. La plaza del Lindón se convertirá en un lugar de encuentro para quienes lo conocieron, lo admiraron o simplemente se sintieron interpelados por su forma de entender el mundo. Será, también, una oportunidad para reivindicar el legado de un extremeño que nunca dejó de cuestionar los límites.

“Diego Bardón fue un visionario que nos enseñó que se puede ser profundamente extremeño y, a la vez, un ciudadano del mundo sin fronteras mentales”, destacan desde la organización. Una definición que resume el espíritu de quien hizo de la transgresión una herramienta creativa y de la libertad, su principal bandera.

Imagen del cartel del homenaje. / Cedida

El acto, abierto al público, se perfila así como una cita con la memoria y la identidad, pero también como una invitación a reflexionar sobre la vigencia de figuras que, como Bardón, eligieron vivir a contracorriente para ensanchar el horizonte colectivo.