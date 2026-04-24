Concierto de Nayara Madera y parque infantil completan la oferta de la feria ecuestre de Escurial este fin de semana

Escurial se prepara para vivir uno de sus fines de semana más completos con la celebración de la feria organizada por la Asociación Ecuestre local, una cita que tendrá lugar en el entorno de la piscina municipal y que volverá a reunir tradición, cultura y participación ciudadana. La programación se completa con actividades paralelas como el parque infantil y el concierto de la artista Nayara Madera, consolidando una oferta pensada para todos los públicos.

La feria ecuestre, que ha ido ganando protagonismo en los últimos años, surge como una iniciativa impulsada por la propia Asociación Ecuestre de Escurial con el objetivo de recuperar y poner en valor la estrecha relación del municipio con el mundo del caballo. En una comarca donde la tradición ganadera y agrícola ha estado históricamente ligada al uso del caballo, este evento nace como un espacio de encuentro para aficionados, jinetes y vecinos, apostando por mantener viva una parte esencial del patrimonio rural.

Una feria que nace de la tradición local

Aunque de carácter relativamente reciente, la feria ecuestre hunde sus raíces en prácticas tradicionales del entorno. Según fuentes municipales y asociaciones locales, este tipo de encuentros se enmarca en una tendencia creciente en la región de recuperar ferias vinculadas al caballo, no solo como actividad lúdica, sino también como elemento identitario y turístico.

Desde sus primeras ediciones, la feria ha buscado combinar exhibición ecuestre, actividades populares y programación cultural. El objetivo ha sido claro: generar un evento participativo que dinamice la localidad y refuerce el sentimiento de comunidad.

En este sentido, la programación de este año incluye propuestas que mantienen esa esencia, como la concentración y pasacalles de caballos, una yincana, carreras de cinta y actuaciones de baile, además de espacios de convivencia con gastronomía popular.

Consolidación en ediciones anteriores

Las ediciones previas han mostrado una evolución positiva tanto en participación como en repercusión. La feria ha ido atrayendo no solo a vecinos de Escurial, sino también a visitantes de localidades cercanas, convirtiéndose en un punto de encuentro comarcal.

Este tipo de eventos contribuyen a dinamizar la economía rural, favoreciendo el consumo en establecimientos hosteleros y el comercio local. Además, la implicación del tejido asociativo —peñas, colectivos culturales y empresas— ha sido clave para su consolidación.

La incorporación de actividades musicales y de ocio ha permitido ampliar el público objetivo, transformando la feria en una jornada festiva que trasciende lo estrictamente ecuestre. En este sentido, actuaciones como la del grupo de baile 'Silvia Reaño' o la presencia de DJs en ediciones recientes han reforzado su carácter abierto y participativo.

Programación diversa para un día completo

La jornada arrancará con la concentración de caballos y un pasacalles que recorrerá el municipio, uno de los momentos más vistosos de la feria. A lo largo del día se sucederán actividades como la yincana, las carreras de cinta —una prueba tradicional de destreza ecuestre— y exhibiciones de baile.

El ambiente festivo se completará con propuestas gastronómicas, como la elaboración de paella, y espacios de convivencia pensados para todas las edades. Ya por la tarde-noche, la programación musical tomará el relevo con conciertos y sesiones de DJ, prolongando la actividad hasta bien entrada la noche.

Un fin de semana pensado para toda la familia

La feria ecuestre, que se realiza este sábado, se complementa con otras actividades organizadas por el Ayuntamiento de Escurial, como el parque infantil que se instalará el domingo en la Plaza de España. Esta propuesta, dirigida a los más pequeños, incluirá juegos y atracciones en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Ese mismo día, la programación cultural culminará con el concierto de la cantante Nayara Madera en el Centro Social Integrado, una actuación que pone el broche artístico al fin de semana.

Cultura, tradición y dinamización rural

La apuesta por este tipo de eventos responde a una estrategia cada vez más extendida en el medio rural, que se basa en utilizar la cultura y la tradición como herramientas de desarrollo. La feria ecuestre de Escurial es un ejemplo de cómo una iniciativa local puede crecer y consolidarse, generando identidad y atrayendo visitantes.

La combinación de tradición ecuestre, música y actividades familiares se presenta como una fórmula eficaz para dinamizar la vida social y económica. Escurial demuestra así que la recuperación de las raíces, unida a una programación adaptada a los nuevos tiempos, puede convertirse en un motor de convivencia y proyección para el conjunto del municipio.