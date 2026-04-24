Moraleja acoge la exposición 'Conectando Generaciones' para tender puentes visuales entre jóvenes y mayores

Moraleja acoge estos días una de las propuestas culturales más singulares de la primavera con la exposición fotográfica 'Conectando Generaciones: un puente visual entre jóvenes y mayores', una iniciativa que convierte la Sala de Exposiciones de la Casa Toril en un espacio de encuentro entre distintas edades, miradas y experiencias de vida.

La exposición recoge el trabajo desarrollado en el marco de un programa intergeneracional en el que participan el Centro de Mayores de Moraleja, las residencias San Blas y Villa de Moraleja y el alumnado del IES Jálama. Se trata de una iniciativa impulsada desde 2018 que ha ido consolidándose como un referente local en materia de convivencia y participación social, favoreciendo el intercambio de vivencias entre jóvenes y mayores.

Una autoría colectiva con protagonismo ciudadano

A diferencia de otras muestras tradicionales, 'Conectando Generaciones' no presenta la obra de un único autor, sino que se construye a partir de una creación colectiva, en la que los propios participantes asumen el papel de artistas. Jóvenes estudiantes y personas mayores han trabajado conjuntamente en la realización de las fotografías, acompañados por profesionales de la educación y la intervención social.

Este modelo responde a metodologías ampliamente respaldadas por organismos como el Imserso o el propio Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), que destacan el valor de los programas intergeneracionales como herramientas para fomentar el envejecimiento activo y la participación social. En este contexto, la fotografía se convierte en un medio accesible y eficaz para canalizar la expresión personal y la memoria colectiva.

Las imágenes expuestas reflejan escenas cotidianas, retratos y momentos compartidos que documentan el proceso de convivencia entre generaciones. Más allá de su valor estético, constituyen un relato visual cargado de significado, donde se pone de manifiesto la transmisión de saberes, la empatía y el descubrimiento mutuo.

Beneficios sociales en el entorno rural

Diversos estudios, como los recogidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), señalan que los programas intergeneracionales contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, reduciendo la sensación de soledad y reforzando su papel activo en la comunidad. Al mismo tiempo, favorecen en los jóvenes el desarrollo de valores como el respeto, la solidaridad y la comprensión hacia otras etapas de la vida.

En municipios como Moraleja, este tipo de iniciativas adquiere una relevancia especial. La dinamización cultural y social resulta clave para fijar población y fortalecer el tejido comunitario, especialmente en zonas rurales donde la interacción entre generaciones forma parte de la identidad local.

Además, la implicación de centros educativos, residencias y asociaciones contribuye a generar redes de colaboración que trascienden el propio proyecto, consolidando espacios de encuentro estables y enriquecedores para la ciudadanía.

Cultura como herramienta de cohesión

'Conectando Generaciones' se presenta así no solo como una exposición, sino como el reflejo de una forma de entender la cultura como herramienta de cohesión social. La iniciativa demuestra cómo el arte puede servir de puente entre edades, creando vínculos duraderos y favoreciendo una convivencia más inclusiva. La muestra, inaugurada este martes, podrá visitarse hasta el próximo 30 de abril, en horario de martes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

La muestra invita al visitante a detenerse y observar no solo las imágenes, sino también las historias que hay detrás de cada una de ellas. Historias de aprendizaje compartido, de descubrimiento y de conexión humana que encuentran en la fotografía un lenguaje común.

En un contexto en el que los pueblos buscan nuevas fórmulas para mantenerse vivos y activos, propuestas como esta refuerzan el papel de la cultura como motor de transformación y como elemento clave para construir comunidad desde lo cercano y lo cotidiano.