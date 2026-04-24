El “No es Normal Tour” acerca a Trujillo la prevención y el cuidado de la salud pulmonar

Trujillo acogió ayer una nueva parada del “No es Normal Tour”, una iniciativa de sensibilización y prevención en salud respiratoria dirigida a toda la ciudadanía. La unidad móvil se instaló en el Paseo de Jacinto Ruiz de Mendoza, 8, donde permaneció abierta hasta la tarde con acceso gratuito.

La campaña, impulsada para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud pulmonar, permite a vecinos y visitantes realizarse chequeos respiratorios gratuitos, recibir información especializada y participar en distintas actividades divulgativas. Bajo el lema “¡Respirar mal no es normal!”, la iniciativa pone el foco en síntomas que a menudo se restan importancia, como la tos persistente, la falta de aire, el cansancio ante pequeños esfuerzos, los ronquidos intensos, el sueño no reparador, las pausas respiratorias durante el sueño, las sibilancias o la ronquera habitual.

El Ayuntamiento de Trujillo colabora en la llegada de esta unidad móvil a la ciudad, con el objetivo de acercar la prevención y la detección precoz de posibles problemas respiratorios a la población.

Además de los chequeos, la jornada incluyó propuestas como “Respira en Movimiento”, pequeñas charlas formativas y acciones divulgativas orientadas a mejorar el conocimiento sobre enfermedades respiratorias y hábitos saludables. Asimismo, las personas asistentes pudieron sumarse a la iniciativa “Respira Verde”, escaneando un código QR para participar en una acción medioambiental que contempla la plantación de un árbol por cada participante.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Trujillo, Blanca Henche, destacó la utilidad de esta propuesta para la prevención y la detección de patologías respiratorias que pueden pasar desapercibidas durante años. Según señaló, el tour recorre distintos puntos de España con el objetivo de acercar revisiones básicas a la población y favorecer la identificación temprana de posibles problemas de salud.

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Durante la actividad, el personal especializado realizó una breve valoración respiratoria y pruebas básicas, posteriormente revisadas por profesionales cualificados, con el fin de orientar a los participantes sobre su estado de salud y la conveniencia de acudir a consulta médica si fuera necesario. El programa completo del tour puede consultarse en la web oficial de la iniciativa.