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En mi pueblo emprendí

'En mi pueblo emprendí': Cerca de 80 iniciativas emprendedoras activas en Jarandilla de la Vera reflejan dinamismo

La falta de conectividad a internet se identifica como una barrera clave para el emprendimiento y la atracción de nuevos vecinos en la zona de Jarandilla de la Vera

Reunión en Jarandilla de la Vera.

Reunión en Jarandilla de la Vera. / Diputación de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

El impulso al emprendimiento rural volvió a tomar protagonismo en Jarandilla de la Vera, donde el ayuntamiento acogió una nueva sesión del proyecto En mi pueblo emprendí, promovido por la Diputación de Cáceres. La jornada reunió a responsables institucionales y agentes de desarrollo con un objetivo común: analizar las necesidades reales del territorio y trazar estrategias que favorezcan la creación de empleo y la fijación de población.

El encuentro contó con la participación del alcalde, Fermín Encabo, quien compartió mesa de trabajo con figuras clave del ecosistema emprendedor comarcal, como Quintín Correas, Sonia Díaz, Elena Cañadas y Juan Francisco Mateos. Una representación plural que evidenció la implicación conjunta de instituciones y entidades en el desarrollo económico local.

Durante su intervención, Encabo puso el foco en uno de los principales obstáculos que enfrenta la comarca: la falta de conectividad a internet en determinadas zonas. “Es una barrera que limita tanto el emprendimiento como la llegada de nuevos vecinos”, vino a señalar el regidor, subrayando la necesidad de mejorar las infraestructuras digitales para garantizar la competitividad del territorio.

Optimismo

A pesar de estas dificultades, los datos invitan al optimismo. Actualmente, Jarandilla de la Vera y su entorno cuentan con cerca de 80 iniciativas emprendedoras en marcha, vinculadas principalmente al turismo, los servicios y la industria. Un tejido empresarial emergente que refleja el dinamismo de la zona y su capacidad para generar oportunidades.

Entre las prioridades detectadas durante la sesión destaca la necesidad de reforzar la formación en áreas estratégicas como la inteligencia artificial o los idiomas, especialmente en un territorio donde el turismo juega un papel fundamental. La profesionalización y adaptación a nuevas demandas del mercado se presentan como claves para consolidar los proyectos existentes y atraer nuevas iniciativas.

Los participantes también pusieron en valor la coordinación entre los distintos agentes locales, así como el papel de espacios de innovación como el Circular Fab, que actúan como motor para el desarrollo de ideas empresariales y la experimentación tecnológica.

Acompañamiento a emprendedores

Uno de los aspectos mejor valorados del programa fue su enfoque centrado en el acompañamiento personalizado a emprendedores, una demanda recurrente en entornos rurales donde iniciar un negocio puede resultar especialmente complejo. En este sentido, el proyecto 'En mi pueblo emprendí' continuará desplegando acciones adaptadas a las necesidades específicas de municipios como Jarandilla.

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Reunión en Jarandilla de la Vera.

Reunión en Jarandilla de la Vera. / Diputación de Cáceres

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Cáceres, se desarrollará a lo largo de 2026, ofreciendo apoyo a todas aquellas personas interesadas en poner en marcha o consolidar un proyecto empresarial en la comarca. Un paso más en la estrategia para convertir el medio rural en un espacio de oportunidades reales, donde emprender no sea una excepción, sino una opción viable de futuro.

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