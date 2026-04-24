Descubre el arte de la estampación y crea tu ex libris en el nuevo taller Textampao III de Moraleja

El espacio Circular FAB de Moraleja acogerá este abril una nueva edición del taller Textampao III, una propuesta formativa centrada en técnicas de estampación y grabado que vuelve a apostar por la creatividad como herramienta de expresión personal y dinamización cultural en el ámbito rural.

Dirigido a mayores de 16 años, el taller permitirá a los participantes adentrarse en disciplinas como la estampación manual, el grabado en relieve y la creación de un ex libris, es decir, un sello personal con el que marcar libros u objetos propios. La actividad, organizada en colaboración con la Casa de Cultura de Moraleja, mantiene abierto el plazo de inscripción y se presenta como una oportunidad para aprender técnicas artesanales y contemporáneas en un entorno accesible.

El arte de estampar: tradición y experimentación

El término "textampao", que da nombre al taller, hace referencia a la estampación aplicada al textil o al papel mediante técnicas manuales, una práctica que hunde sus raíces en la historia del arte y la artesanía. Desde los antiguos sistemas de impresión con matrices hasta las técnicas actuales de grabado, la estampación ha sido una forma de reproducir imágenes y patrones con un marcado carácter creativo.

En este taller, los asistentes trabajarán principalmente el grabado en relieve, una técnica en la que se talla una superficie, que suele ser goma o linóleo, para posteriormente entintarla y transferir la imagen sobre papel o tela. Este proceso permite crear piezas únicas o pequeñas series con identidad propia, fomentando la experimentación y el desarrollo artístico.

Un referente de la ilustración gráfica

El taller estará impartido por Pablo Salvaje, artista e ilustrador reconocido en el ámbito nacional por su trabajo en grabado, ilustración editorial y diseño gráfico. Salvaje ha desarrollado una trayectoria vinculada al uso de técnicas tradicionales como la xilografía y el linograbado, combinándolas con un enfoque contemporáneo.

Su obra ha sido publicada en editoriales y proyectos culturales de ámbito internacional, y ha participado en exposiciones y talleres en distintos puntos de España y Europa. Además, es conocido por su labor divulgativa, acercando el grabado a nuevos públicos a través de cursos y actividades formativas, lo que encaja con el espíritu participativo de iniciativas como Textampao.

El sello personal de los participantes como resultado creativo

Uno de los elementos más destacados del taller será la creación de un ex libris, una marca gráfica personal que tradicionalmente se utiliza para identificar la propiedad de un libro. Más allá de su función práctica, el ex libris se ha convertido en una forma de expresión artística que refleja la identidad de su creador.

Durante las sesiones, los participantes diseñarán y elaborarán su propio sello, aplicando las técnicas aprendidas y llevándose a casa una pieza única. Este enfoque práctico refuerza el carácter experiencial del taller, donde el proceso creativo es tan importante como el resultado final.

El papel del Circular FAB en la innovación rural

El taller se enmarca dentro de la programación del Circular FAB de Moraleja, uno de los centros impulsados por la Diputación de Cáceres dentro de la red provincial de espacios de innovación. Estos centros tienen como objetivo fomentar la creatividad, el emprendimiento y la formación tecnológica en el medio rural, combinando disciplinas tradicionales con herramientas digitales.

En este sentido, el Circular FAB no solo acoge actividades relacionadas con la fabricación digital, como impresión 3D o diseño asistido por ordenador, sino que también promueve iniciativas culturales y artísticas como este taller, entendiendo la creatividad como un motor de desarrollo de los municipios.

A lo largo del año, el espacio organiza cursos, exposiciones y encuentros que abarcan desde la artesanía hasta la innovación tecnológica, contribuyendo a generar un ecosistema dinámico en localidades como Moraleja.

Cultura y participación en el entorno local

El taller se celebrará los próximos días 27 y 28 en horario de 16:30 a 18:30 horas. La celebración de actividades como Textampao refuerza el papel de la cultura como elemento vertebrador en los municipios. Además de ofrecer formación, estas actividades favorecen la participación ciudadana, el intercambio de conocimientos y la creación de redes entre personas con intereses comunes.

En la búsqueda de nuevas formas de atraer y retener población en las zonas rurales, propuestas de este tipo contribuyen a dinamizar la vida cultural y a ofrecer alternativas de ocio formativo, especialmente dirigidas a jóvenes y adultos.

Con esta tercera edición, Moraleja consolida una apuesta por la creatividad accesible, demostrando que el arte y la innovación también tienen su espacio en el ámbito rural, donde iniciativas como Textampao continúan despertando el interés por las técnicas tradicionales desde una mirada contemporánea.