El alcalde de Santa Ana deberá permitir el acceso digital a la información municipal tras dictamen del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo ha dictaminado que el alcalde de Santa Ana, Jesús Regodón, debe permitir a los concejales de la oposición acceder a la información municipal por medios electrónicos, tras estimar la queja presentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, María Luisa Cercas. La reclamación fue trasladada el pasado mes de febrero después de que, según denuncia el grupo socialista, se les limitara el acceso a la documentación relativa a la Comisión de Cuentas y al pleno en el que se iban a debatir los Presupuestos Municipales.

Según ha detallado Cercas, tras solicitar el acceso digital a los expedientes, el alcalde comunicó por escrito que la documentación solo podría consultarse de manera presencial, en dependencias municipales y dentro del horario de oficina. Además, el escrito remitido por regidor detallaba que la revisión debía hacerse "en presencia de un funcionario habilitado".

Una institución al servicio de los derechos ciudadanos

Defensor del Pueblo es una institución independiente recogida en la Constitución Española, cuya función principal es supervisar la actividad de las administraciones públicas y velar por la defensa de los derechos fundamentales. Puede actuar tanto a instancia de parte, a través de quejas presentadas por ciudadanos o representantes públicos, como de oficio.

Entre sus competencias se encuentra la emisión de recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales a las administraciones. Aunque sus resoluciones no tienen carácter vinculante, sí obligan a las instituciones afectadas a responder y justificar su actuación, y suelen tener un notable peso interpretativo en la aplicación de la normativa.

El Defensor del Pueblo considera que esta práctica no se ajusta a la normativa vigente ni a la realidad administrativa actual. En su resolución, el organismo recuerda que los cargos públicos tienen derecho a acceder a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, y que dicho acceso debe poder realizarse también por medios electrónicos, salvo que existan causas justificadas que lo impidan. Asimismo, subraya que este derecho forma parte del ejercicio de la participación política, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española, y que no puede verse limitado en la práctica.

Desde el Grupo Municipal Socialista han exigido al equipo de gobierno local que cumpla de forma inmediata con esta recomendación para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento democrático del ayuntamiento. Cercas ha insistido en que los concejales de la oposición "representan a una parte de la ciudadanía" y, como tal, deben poder ejercer su labor de control "con todas las garantías". A su vez, ha criticado lo que considera una forma "autoritaria" de entender la gestión municipal.

Posibles consecuencias de limitar el acceso a la información

El acceso a la información por parte de los concejales está reconocido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la legislación sobre transparencia y procedimiento administrativo. Este derecho es esencial para garantizar el control de la acción de gobierno y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.

Su vulneración puede tener consecuencias en distintos ámbitos. En el plano administrativo, podría dar lugar a la impugnación de acuerdos municipales si se demuestra que se ha impedido a la oposición ejercer su función en condiciones adecuadas. Asimismo, los tribunales contencioso-administrativos pueden intervenir para restablecer este derecho.

En casos más graves, determinadas conductas podrían tener relevancia penal. Algunas de los artículos en el Código Penal contemplan sanciones para las autoridades que impidan el ejercicio de derechos cívicos, lo que podría traducirse en penas de inhabilitación. Además, si se acreditara una actuación arbitraria a sabiendas de su injusticia, podría llegar a valorarse la existencia de un delito de abuso de poder administrativo.

Desde el Grupo Socialista han señalado que esta resolución "debe servir como referencia" para otros concejales que puedan encontrarse en situaciones similares. Además, han reiterado su intención de seguir defendiendo el derecho a la información como garantía básica del sistema democrático local.