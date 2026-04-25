El Ayuntamiento de Navaconcejo advierte de una pareja que roba con el 'abrazo cariñoso'

El Ayuntamiento de Navaconcejo ha difundido una información con la intención de velar por sus ciudadanos. Alerta de que se están produciendo robos por parte de una pareja mediante el método del 'abrazo cariñoso'. Como su nombre indica, esta táctica consiste en robar mientras das un abrazo.

Esta modalidad delictiva, casi siempre operada por bandas perfectamente organizadas, consiste en que un delincuente o varios conjuntamente se acercan a una persona, generalmente de avanzada edad, y tras preguntarle cualquier cosa le dan un abrazo efusivo agradeciéndoles la indicación prestada.

En otras ocasiones, sin mediar palabra comienzan a saludarle efusivamente como si fuera un familiar o amigo que la víctima no consigue reconocer en ese momento.

Los delincuentes, aprovechando esos momentos de confusión, abrazan a las víctimas y con gran habilidad consiguen hurtarles cadenas, joyas, carteras, etcétera.

Estar alerta

Ante esta situación, desde el consistorio alertan a los vecinos y ruega que extremen la precaución, permaneciendo alerta "ante comportamientos sospechosos o situaciones inusuales".

"En caso de detectar cualquier circunstancia que pueda resultar sospechosa, se recomienda ponerse en contacto de inmediato con la Policía Local, la Guardia Civil o comunicarlo en el Ayuntamiento", finaliza la información.

Este método de hurto, también apodado 'el abrazo de amigo', es bastante común entre los carteristas, especialmente en grandes ciudades con un gran número de habitantes y, sobre todo, turistas, como Madrid, Barcelona o Sevilla. Algo que dista mucho de los 2.000 habitantes de la localidad del Valle del Jerte.