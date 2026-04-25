La Diputación de Cáceres celebra el Día de la Danza con cerca de 90 estudiantes y propuestas abiertas al público

La Diputación de Cáceres conmemora el Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril, con un amplio programa de actividades protagonizado por el alumnado de la Escuela de Danza de Plasencia y el Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense' de Cáceres. Ambos centros, dependientes de la Institución Provincial, reunirán durante varios días a cerca de 90 estudiantes de entre 7 y 14 años en distintas galas y propuestas abiertas al público.

Estos centros acogen a alumnado procedente de diferentes municipios y comarcas de la provincia, cumpliendo así con el objetivo de acercar la formación en danza a entornos rurales. A través de su programa educativo, los estudiantes desarrollan habilidades escénicas, creatividad y expresión artística.

Una fecha de proyección internacional

El Día Internacional de la Danza fue establecido en 1982 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), organismo asociado a la Unesco, con el objetivo de promover esta disciplina artística en todo el mundo. La fecha coincide con el nacimiento de Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno. Desde entonces, instituciones culturales de numerosos países aprovechan esta jornada para acercar la danza a la ciudadanía y poner en valor su papel como lenguaje universal.

El Conservatorio 'El Brocense' ha diseñado una semana de actividades que se desarrollarán principalmente en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. El programa arranca el lunes 27 de abril con la jornada de puertas abiertas 'Clases con Amigos', una iniciativa que invita a niños y niñas a compartir una tarde con el alumnado y el profesorado del centro.

El martes 28 de abril se celebrará la primera de las Galas Pedagógicas incluidas en el proyecto 'Encontrándonos con la danza', mientras que la segunda tendrá lugar el 5 de mayo. A estas sesiones asistirán distintos centros educativos de la capital cacereña, como los CEIP Donoso Cortés, Castra Caecilia, Delicias y Dulce Chacón, además del CRA 'Los Cuatro Lugares', con alumnado de Monroy y Talaván.

Creatividad sobre el escenario

Este proyecto tiene como finalidad acercar la danza a escolares de distintos centros educativos mediante una experiencia didáctica y participativa. A través de estas galas pedagógicas, el alumnado del conservatorio muestra el trabajo desarrollado durante el curso, favoreciendo el intercambio cultural y el interés por esta disciplina entre los más jóvenes.

El miércoles 29 de abril, coincidiendo con la jornada internacional, se celebrará la Gala de Talleres Coreográficos a partir de las 18:00 horas en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco. Este espectáculo, con entrada libre hasta completar aforo, recoge las creaciones diseñadas por el propio alumnado, que desarrolla piezas originales bajo la dirección del profesorado.

Estas propuestas reflejan las especialidades que se imparten en el centro, principalmente danza clásica y contemporánea, y permiten a los estudiantes explorar su creatividad y su capacidad expresiva.

El programa culminará el jueves 30 de abril en Plasencia, con un espectáculo a las 19:30 horas en el Auditorio Santa Ana, también con acceso gratuito. Esta cita servirá para mostrar el trabajo conjunto de la Escuela de Danza y reforzar el papel de la formación artística en el desarrollo educativo.

Impulso a la cultura en el medio rural

Con esta programación la Diputación de Cáceres visibiliza la importancia de un arte tan completo como es la danza, a la vez que pone en valor el trabajo realizado por el alumnado. Además, estas actuaciones servirán para dar a conocer esta disciplina, permitiendo que nuevos alumnos se incorporen en los próximos cursos.

La actividad se encuadra además en el trabajo de la institución por llevar la cultura a toda la provincia, haciendo que sea más accesible especialmente en zonas rurales. La celebración del Día Internacional de la Danza se convierte así en una plataforma para visibilizar el talento joven y fomentar la participación cultural desde edades tempranas.