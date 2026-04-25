Santibáñez el Alto revive el Medievo con su IV Jornada Medieval este sábado

Santibáñez el Alto vuelve a viajar al Medievo este sábado con la celebración de su IV Jornada Medieval, una cita que se consolida en el calendario cultural del norte cacereño y que combina historia, ocio y participación vecinal.

El cartel del evento anuncia una programación que arrancará con un pasacalles en la Plaza del Nogal, seguido de representaciones teatrales, nuevos desfiles y un concierto final del grupo celta 'Ahora o nunca'. Además, durante toda la tarde se desarrollarán juegos tradicionales en la plaza de toros, pensados especialmente para el público familiar.

Una fiesta reciente con raíces históricas

Aunque se trata de una iniciativa de creación reciente, la Jornada Medieval de Santibáñez el Alto surge como parte de las estrategias locales de dinamización cultural y turística impulsadas en la comarca de Sierra de Gata en los últimos años. Este tipo de recreaciones, habituales en numerosos municipios españoles, buscan poner en valor el patrimonio histórico y fomentar la participación ciudadana.

Santibáñez el Alto es un municipio enclavado en un entorno de gran valor paisajístico y con un importante legado medieval, reflejado en su castillo y su urbanismo tradicional. Son precisamente estas cualidades las que lo convierten en el escenario idóneo para este tipo de actividades, que recrean escenas de la vida cotidiana de la época.

Un paso hacia la consolidación

La jornada celebrada el año pasado supuso un impulso significativo para esta iniciativa, con una notable participación de vecinos y visitantes. Las recreaciones históricas, los pasacalles y la ambientación de las calles con vestimenta de época contribuyeron a consolidar el evento como una cita emergente dentro del calendario festivo comarcal.

El éxito de esa edición, marcado por la implicación de asociaciones locales y la buena acogida del público, ha favorecido la continuidad del proyecto, que alcanza su cuarta edición con una programación ampliada y mayor proyección.

Programación para todos los públicos

La jornada de este año mantendrá el carácter participativo que define el evento, con una programación que se desarrollará a lo largo de la tarde. Las actividades arrancarán a las 17:00 horas con un pasacalles en la Plaza del Nogal, seguido de una representación teatral en la plaza de toros a las 18:00 horas.

A las 20:00 horas tendrá lugar un nuevo pasacalles, mientras que a las 21:30 horas se celebrará una segunda función teatral. La jornada culminará a las 22:30 horas con el concierto de un grupo celta. Además, se organizarán juegos tradicionales durante toda la tarde, pensados para que los más pequeños puedan acercarse de forma lúdica a las costumbres del pasado.

Recreación histórica y dinamización rural

Las jornadas medievales se han convertido en una herramienta habitual para dinamizar el medio rural, especialmente en comarcas como Sierra de Gata. Se trata de una zona donde el patrimonio histórico y natural constituye uno de los principales activos turísticos.

En este contexto, iniciativas como la de Santibáñez el Alto contribuyen a reforzar la identidad local, promover el turismo de proximidad y generar actividad económica en municipios de pequeño tamaño.

Una cita en crecimiento

La IV Jornada Medieval se presenta así como una propuesta que combina tradición, entretenimiento y participación ciudadana, en un entorno que invita a redescubrir la historia desde una perspectiva cercana.

Con el respaldo de ediciones anteriores y una programación pensada para todos los públicos, Santibáñez el Alto consolida esta cita como uno de los eventos culturales en crecimiento dentro de la Sierra de Gata, reforzando su papel como destino de turismo cultural en la provincia de Cáceres.