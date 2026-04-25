La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo

En las aguas del río Tajo, a su paso por el entorno del embalse de Valdecañas, se libran algunas de las batallas más intensas de la pesca deportiva en España. Allí, a la altura de Peraleda de la Mata, el pescador Iván Romero, natural de Jarandilla de la Vera, ha logrado capturar algunos de los ejemplares más impresionantes de siluro, un pez que puede superar los dos metros de longitud y alcanzar pesos cercanos a los cien kilos.

Romero no habla de cifras con ligereza. Su mayor captura mide 2,31 metros y ronda entre los 90 y los 110 kilos, aunque asegura haber sacado otros ejemplares de más de 2,20 metros. “Cuando te engancha un siluro de ese tamaño, te puedes tirar media hora peleando con él”, explica. Esa intensidad es, precisamente, lo que engancha a quienes practican esta modalidad. “No te da la misma emoción que te da una carpa de 20 kilos”, añade, comparando la experiencia con otras especies más comunes en la pesca continental.

Romero, con dos siluros. / Cedida

Paciencia

Pero capturar uno de estos gigantes no es cuestión de suerte. Requiere horas de espera, conocimiento del entorno y una precisión extrema en la colocación de las cañas. “Son peces muy grandes, muy viejos y muy inteligentes”, señala. Según explica, un siluro puede alcanzar los dos metros en unos cinco años, pero a partir de ahí su crecimiento se ralentiza considerablemente, lo que significa que ejemplares como el suyo pueden superar fácilmente las dos décadas de vida.

Romero no se limita a un único escenario. Aunque el Tajo y el embalse son puntos clave, también recorre otros enclaves como el río Tiétar o el Alagón, adaptándose a cada entorno. A menudo pesca desde embarcación, pero también disfruta de la quietud de la orilla. “A veces simplemente me siento, miro el paisaje y espero”, cuenta. Esa conexión con la naturaleza forma parte esencial de una afición que, en su caso, es casi una forma de vida.

Romero, con su abuelo. / Cedida

La técnica también marca la diferencia. Romero utiliza lombriz americana como cebo y anzuelos especiales de gran tamaño, conocidos como poteras, adaptados a la dureza de la boca del siluro. En cambio, para otras especies como el lucio, opta por señuelos artificiales más pequeños. “Al final, se trata de engañar al pez y jugar con su inteligencia”, resume.

Entre la normativa y la ética

A pesar de su pasión, la pesca del siluro en España está rodeada de polémica. Se trata de una especie invasora cuya devolución al agua está prohibida por ley debido a su impacto sobre la fauna autóctona. “Cuando sale del agua tiene que ser sacrificado”, explica Romero, aunque reconoce que él prefiere devolverlos al río. “Es un deporte que me gusta. Me enseñó mi abuelo, y me gusta volver otro día y volver a pescar”, afirma, evidenciando el conflicto entre la normativa y la ética de muchos pescadores deportivos.

Introducido hace décadas, el siluro ha alterado el equilibrio de los ecosistemas fluviales, afectando a especies tradicionales como el barbo o la carpa. No obstante, también ha generado un nuevo atractivo turístico y deportivo. Su tamaño, su fuerza y su resistencia lo convierten en uno de los peces más codiciados.

Además, su carne es apta para el consumo. Esta, asegura Romero, es comestible y recuerda a la merluza, con grandes lomos sin espinas que pueden proporcionar decenas de kilos de carne en ejemplares de gran tamaño.

Con más de mil capturas a sus espaldas y una afición que comenzó a los tres años junto a su abuelo, Iván Romero representa a toda una generación de pescadores que encuentran en el río algo más que una actividad deportiva. “Yo cuando salgo a pescar es para divertirme”, dice. Ya sea un siluro récord o uno más modesto, lo importante, asegura, es la experiencia: la espera, la pelea y el momento en que, finalmente, el animal emerge del agua. “Ver un bicho así en estos ríos impresiona. No te hace falta más”.