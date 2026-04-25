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La Orquesta Panorama pondrá el broche de oro a una primavera repleta de actividades en Casar de Cáceres

El municipio extremeño prepara un programa de actividades que incluye el Día del Libro, la Semana Europea de la Juventud y la recuperación del encierro de bueyes mansos

Cartel del concierto.

Cartel del concierto. / E.P

Pablo Parra

Cáceres

Casar de Cáceres se prepara para una primavera especialmente intensa, con una programación cultural y festiva diseñada para atraer tanto a vecinos como a visitantes. El objetivo es claro: convertir la localidad en uno de los focos de actividad más destacados de Extremadura en estas semanas.

El calendario arrancó con el impulso del Día del Libro, que llenó el municipio de actividades vinculadas a la lectura y la creatividad. Talleres, encuentros y propuestas participativas buscaron sacar los libros a la calle y fomentar el hábito lector en un ambiente abierto y dinámico.

A continuación, la Semana Europea de la Juventud toma el relevo entre el viernes 24 de abril y el 1 de mayo, con iniciativas centradas en el talento joven y la participación. Será una semana marcada por el dinamismo, con actividades pensadas para implicar a las nuevas generaciones en la vida cultural del municipio.

Tradición ganadera

Uno de los momentos más esperados llegará con la recuperación del encierro de bueyes mansos por la Cañada Real, que celebra su segunda edición. El recorrido atravesará algunos de los puntos más emblemáticos del pueblo, devolviendo a las calles una tradición que conecta directamente con el pasado ganadero de la zona. La jornada se completará con propuestas dirigidas al público familiar, como actividades infantiles y un espectáculo ecuestre.

El cierre lo pondrá la música en directo con la actuación de la Orquesta Panorama, que llevará hasta el campo de fútbol un espectáculo de gran formato, con un despliegue técnico y escénico que suele congregar a miles de personas.

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Con esta combinación de cultura, tradición y ocio, Casar de Cáceres busca consolidarse como un destino atractivo durante la primavera, apostando por una programación variada que refuerza su identidad y dinamiza la vida local.

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