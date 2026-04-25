Pajares de la Rivera, en Riolobos, apuesta por una "ventanilla única" de acceso a la información para emprendedores en el medio rural

La pedanía de Pajares de la Rivera, perteneciente al municipio de Riolobos, ha acogido una nueva jornada de trabajo del proyecto 'En mi pueblo emprendí', impulsado por la Diputación de Cáceres. En esta se ha puesto en valor este enclave como un caso singular de recuperación del medio rural ligado al emprendimiento y la innovación.

Durante la visita, el alcalde, José Pedro Rodríguez Martín, y la teniente de alcalde, María Sánchez, mostraron la transformación de esta antigua aldea, donde se ha rehabilitado la iglesia como "Templo del Arte" y se ha creado un espacio de coworking dentro de la denominada Aldea Digital, dotado de despachos y zonas de trabajo compartido.

Este entorno ya acoge a personas que desarrollan su actividad profesional en el municipio, configurando un modelo que combina patrimonio, creatividad y economía digital como motor de desarrollo.

Diversificación económica, principal reto

En la posterior reunión con agentes del territorio, se identificó como uno de los principales desafíos la falta de diversificación económica, ya que el sector agrícola sigue siendo la principal referencia para muchas personas a la hora de emprender.

Los participantes coincidieron en la necesidad de abrir nuevas vías en otros ámbitos, fomentando la creatividad, la formación práctica y el conocimiento de experiencias reales. Asimismo, se destacó la importancia de mejorar el acceso a la información, ya que la existencia de múltiples programas y ayudas puede generar confusión entre los emprendedores.

En este sentido, el proyecto plantea avanzar hacia un modelo de "ventanilla única", que centralice recursos y facilite los trámites, simplificando el proceso de puesta en marcha de nuevas iniciativas.

Un laboratorio de emprendimiento rural

El programa 'En mi pueblo emprendí' incorpora también un enfoque basado en la experimentación y el aprendizaje práctico, funcionando en muchos casos como un laboratorio de ideas en el medio rural. A través de talleres, sesiones de trabajo y asesoramiento técnico, se busca testar proyectos en fases iniciales antes de su implantación definitiva.

Este modelo está alineado con estrategias de desarrollo rural impulsadas por la Red Rural Nacional y el Ministerio de Agricultura, que destacan la importancia de crear entornos de innovación donde se puedan ensayar nuevas actividades económicas adaptadas a cada territorio.

Además, el programa promueve el intercambio de experiencias entre municipios, favoreciendo la replicabilidad de proyectos que han demostrado su viabilidad en otros entornos similares.

Sectores con mayor potencial en el medio rural

En relación con este programa, se pueden destacar algunos sectores con mayor proyección para emprender en municipios de la provincia de Cáceres.

El ámbito de la economía digital, que permite trabajar en remoto desde entornos rurales; el turismo sostenible y experiencial, vinculado al patrimonio natural y cultural; la agroalimentación de calidad, basada en productos locales con valor añadido; y los servicios a la población, especialmente aquellos dirigidos al envejecimiento, como cuidados o atención domiciliaria.

A estos sectores se suman actividades relacionadas con la economía verde, como la gestión forestal, las energías renovables o la recuperación de espacios naturales, cada vez más presentes en las estrategias europeas de desarrollo rural.

Visibilizar recursos y generar oportunidades

Otro de los aspectos destacados fue la necesidad de dar mayor visibilidad a los recursos ya existentes. El desconocimiento de ayudas, programas y herramientas sigue siendo una de las principales barreras para emprender, por lo que iniciativas como esta buscan actuar como puente entre la administración y la ciudadanía.

El proyecto continuará su recorrido con acciones específicas en Riolobos y su entorno durante este año, con talleres adaptados y acompañamiento técnico para impulsar nuevas iniciativas empresariales.

Un modelo de futuro para los pueblos

La experiencia de Pajares de la Rivera demuestra que es posible generar nuevas oportunidades en el medio rural a partir de la innovación, la rehabilitación de espacios y la atracción de talento.

Con iniciativas como 'En mi pueblo emprendí', la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por un modelo de desarrollo que combina tradición y modernidad, posicionando a los pequeños núcleos rurales como espacios capaces de atraer actividad económica, contribuyendo así a mantener su población y proporcionarle un futuro en el municipio.