Coria inicia las fiestas en honor a la Virgen de Argeme con un emotivo pregón en la Catedral de Santa María de la Asunción

La ciudad de Coria ha dado comienzo este sábado a las fiestas en honor a la Virgen de Argeme, patrona del municipio, con la celebración del tradicional pregón en la Catedral de Santa María de la Asunción. El acto, que marca el arranque oficial del calendario festivo, ha corrido a cargo de Francisco José Martín Jiménez y ha reunido a vecinos, autoridades y devotos en uno de los momentos más simbólicos de unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad local.

El pregón ha servido como punto de partida de varias semanas en las que la ciudad se vuelca con su patrona, en una programación que combina actos religiosos, tradición y convivencia. A partir de ahora, Coria se prepara para vivir algunos de los momentos más esperados del calendario festivo, entre los que destaca la bajada de la Virgen desde su santuario hasta el casco urbano.

Coria recibirá a su patrona este jueves

Este traslado, previsto para el jueves 30 de abril, constituye uno de los actos centrales de las fiestas. La imagen será conducida desde su santuario en un recorrido que comenzará por la tarde y que culminará con su llegada a la ciudad, donde será recibida por fieles, autoridades y el obispo de la diócesis en un ambiente cargado de emoción. La entrada de la Virgen en Coria, acompañada por cientos de personas, simboliza el vínculo entre la patrona y la ciudadanía y se convierte cada año en uno de los momentos más multitudinarios.

Tras la bajada, dará comienzo el novenario en la catedral, que se celebrará entre el 1 y el 9 de mayo, manteniendo viva la dimensión religiosa de estas fiestas. El domingo 10 tendrá lugar la Misa Pontifical y la posterior procesión por las calles de la ciudad, en la que la imagen recorrerá algunos de los puntos más representativos del casco urbano. Las celebraciones concluirán el lunes 11 de mayo con la tradicional romería en el entorno del santuario, una jornada de carácter festivo que reúne a vecinos y visitantes en un ambiente de convivencia.

Una devoción con raíces históricas

La Virgen de Argeme es uno de los principales símbolos religiosos y culturales de Coria. Según la tradición, su origen se remonta a la Edad Media, cuando la imagen fue hallada en las proximidades del río Alagón, dando lugar a una devoción que se ha mantenido viva a lo largo de los siglos. El santuario donde se venera, situado a varios kilómetros del casco urbano, constituye hoy uno de los espacios más significativos del patrimonio religioso de la ciudad.

Las fiestas en su honor forman parte del calendario festivo más importante de Coria y están consideradas como una de las manifestaciones más representativas de la religiosidad popular en el norte de Extremadura. A lo largo del tiempo, estas celebraciones han sabido combinar los actos litúrgicos con elementos festivos y sociales, reforzando el sentimiento de pertenencia entre los caurienses.

Tradición y participación ciudadana

Uno de los rasgos más característicos de estas fiestas es la elevada participación de la ciudadanía. La Cofradía de la Santísima Virgen de Argeme, encargada de su organización junto al Ayuntamiento, desempeña un papel fundamental en la conservación de esta tradición, promoviendo la implicación de distintas generaciones y garantizando la continuidad de los actos.

La bajada y la posterior subida de la Virgen, así como la romería final, se convierten cada año en espacios de encuentro colectivo en los que se entrelazan devoción, cultura y convivencia. Estas celebraciones no solo tienen un componente religioso, sino que también contribuyen a dinamizar la vida social y económica del municipio, atrayendo a visitantes y favoreciendo el reencuentro de quienes regresan a Coria en estas fechas.

Con el inicio de las fiestas, la ciudad se adentra así en un periodo en el que tradición y fe vuelven a ocupar un lugar central, en torno a una figura que continúa siendo referente de identidad para Coria y su comarca.